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Hatay'da Ayşe Tokyaz için yürüyüş düzenlendi

İstanbul'da öldürülen Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'da binlerce kişi yürüdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 19:02, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 19:04
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Hatay'da Ayşe Tokyaz için yürüyüş düzenlendi

İstanbul'da sevgilisi eski polis Cemil Koç tarafından öldürülen Ayşe Tokyaz (22) için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde anlamlı bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde pankartlarla ve sloganlarla kadına şiddete karşı tepkilerini dile getirdiler. Ayşe Tokyaz'ın anısı, sevenleri ve ailesi tarafından mezarı başında dualarla yaşatıldı.

Olayın Detayları

13 Temmuz'da İstanbul Eyüp ilçesinde meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, sevgilisi eski polis Cemil Koç tarafından öldürüldü. Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan Tokyaz cinayetiyle ilgili soruşturmada toplamda 6 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Sonrasında yapılan çalışmalarda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Tokyaz'ın cenazesi, memleketi Hatay Reyhanlı'da toprağa verildi.

Reyhanlı'da Düzenlenen Yürüyüş ve Anma

  • Belediye önünde toplanan Tokyaz'ın ailesi, yakınları, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yürüyüşe geçti.
  • 'Kadına şiddete son', 'Ayşe için adalet' ve 'Kadına şiddet erkeklikse biz erkek değiliz' yazılı dövizler taşındı.
  • Grup, sloganlar eşliğinde Anıt Meydanı'na yürüdü.
  • Daha sonra Reyhanlı Mezarlık Kompleksi'nde Ayşe Tokyaz'ın mezarına çiçek bırakılıp dua edildi.
  • Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra ve annesi Halime Tokyaz, ağıtlar yakarak gözyaşı döktü.

Anmanın Ardından

Anma töreninin ardından kalabalık grup sessizce dağıldı.


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