Hac ve Umre hayali kabusa döndü: 84 kişi dolandırıldı!

Hac ve umre ibadetini yerine getirmek isteyen çok sayıda vatandaş, bir tur şirketi tarafından dolandırıldı. Vatandaşlardan kişi başı en düşük bin 100 dolar, en yüksek 2 bin 325 dolar olmak üzere para toplayan şirket yetkilileri, ortadan kayboldu. Bu olay, dini görevlerini yerine getirmek isteyen birçok insanı mağdur etti ve büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Mağdurlar, yaşadıkları mağduriyetin ardından haklarını aramak için yetkililere başvurdu.

Dolandırıcılık İddiaları ve Olayın Gelişimi

İddialara göre, sosyal medya üzerinden güven kazanan Enez Güneş Turizm tur organizatörleri, "Diyanet onaylı umre turu" vaadiyle vatandaşlardan para topladı. Umreye gitme hayali kuran onlarca kişi, gerekli evrakları teslim edip ödemelerini yaptı. Ancak umreye gidiş için belirtilen tarihte ne uçak bileti ne de organizasyon hazırdı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Mağdurların Yaşadıkları

Eflatun Başkurt : "84 kişi ile mağduruz, şu an karakolda ifade vermeye geldik."

: "84 kişi ile mağduruz, şu an karakolda ifade vermeye geldik." "Hacca gideceğiz dedim, hacca götürmediler. Sonra umreye çevirdiler, umre bekledik."

"Birkaç gündür beklettiler. Bugün dediler ki saat gece 12'de havaalanında uçak kalkacak. Hepimiz o hevesle hazırlandık. 84 kişiydik . Havalimanında gitmek için bekliyorduk, umre iptal diye bize mesaj attılar."

. Havalimanında gitmek için bekliyorduk, umre iptal diye bize mesaj attılar." "Paramız nerede dedik. Evimiz var, evimizi satıp ödeyeceğiz dediler. Paramız nereye gitti biz onu soruyoruz."

"Şu an karakola tek tek çağrılıyoruz, ifade veriyoruz. Bu şirket kapanana dek arkasında davamızı süreceğiz."

"Adana ve Batman'dan havalimanına inenler var. Bunların hepsi mağdur."

"Benim verdiğim zaman 9 ay önce dolar 18 liraydı . Şimdi dolar kırkı geçti ."

. Şimdi dolar ." "Şimdi karakolda ifademizi verdik, dosyalarımızı ve dilekçelerimizi yazdık. Avukatları geldi. Hakkımızı arıyoruz, bizi mağdur ettiler."

Mağduriyetin Boyutu ve Sonuç

Bu olayda birçok kişi hem maddi hem de manevi olarak zarar gördü. Özellikle farklı şehirlerden gelen vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Mağdurlar, haklarını aramak için hukuki süreç başlattı ve şirketin kapanana kadar davalarının peşini bırakmayacaklarını belirttiler.



