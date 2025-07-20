Özgür Özel'den dikkat çeken 'imam hatip' çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Mitingde, özellikle LGS'deki şaibe iddiaları gündeme geldi. Özel, imam hatip liseleriyle ilgili yapılan tartışmalara değinerek, toplumda ayrımcılığa yol açacak söylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, imam hatiplilerin herhangi bir partiye mal edilmemesi gerektiğini belirtti ve herkesin kul hakkına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mitingde Öne Çıkan Açıklamalar

"Filanca imam hatipten birinci çıkmış, imam hatip şuymuş buymuş."

Bir milyonun üzerinde imam hatipli var.

İmam hatiplileri kimse bir partiye mal etmesin, bir partiye itmesin.

İmam hatip düşmanlığı yapacağım diye kimse kul hakkına girmesin, hepsi evladımız."

Toplumsal Birlik ve Adalet Vurgusu

Özgür Özel, konuşmasında toplumsal birlik ve adaletin önemine dikkat çekerek, herkesin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle eğitim üzerinden yapılan ayrımcılığın yanlış olduğunu belirten Özel, tüm gençlerin eşit şartlarda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



