Foça'da 2'si çocuk 21 göçmen son anda kurtarıldı!

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı. Bu ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Olayın Detayları

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 2'si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

can salındaki 2'si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik'in Müdahalesi

Bölgeden alınan ihbar sonrası hızlıca harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlerin güvenli bir şekilde kurtarılmasını sağladı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.



