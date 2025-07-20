Tüp patlamasında bir kişi daha hayatını kaybetti

Kütahya'da tüp satışı yapılan bir iş yerinde geçen ay meydana gelen patlamada yaralanan Abdullah Yenilmez (51), tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay, Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Haziran'da gerçekleşmişti. Patlama sonrası çıkan yangında ağır yaralanan Abdullah Yenilmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın Detayları

25 Haziran'da tüp satışı yapılan iş yerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı ve birçok kişi yaralandı.

Yaralananlar arasında iş yeri sahibi Saadettin Yenilmez, ağabeyi Abdullah Yenilmez ve Süleyman Sarıer ile yoldan geçen 5 kişi bulunuyordu.

Hayatını Kaybedenler

Süleyman Sarıer , 27 Haziran'da hastanede yaşamını yitirdi.

, 27 Haziran'da hastanede yaşamını yitirdi. Saadettin Yenilmez , 30 Haziran'da hayatını kaybetti.

, 30 Haziran'da hayatını kaybetti. Abdullah Yenilmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren son kişi oldu.

Patlama ve sonrasında yaşananlar, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.



