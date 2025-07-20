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Galatasaray Avusturya'da ilk hazırlık maçında zafer!

Galatasaray, yeni sezon öncesi Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Admira Wacker'ı 2-1 yenerek moral depoladı. İşte maçın öne çıkan anları, oyuncu değişiklikleri ve Batuhan Şen'in talihsiz sakatlığıyla ilgili detaylar...

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 22:42, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 22:47
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Galatasaray Avusturya'da ilk hazırlık maçında zafer!

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya 2'nci Lig takımı Admira Wacker'i 2-1 mağlup etti.

İstanbul etabının ardından ikinci etap hazırlıklarını sürdürmek için Avusturya'ya giden Galatasaray, "Summer Series Upper Austria" kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da Avusturya 2'nci Lig takımı Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmada Jakob Semler, Amer Rekik ve Philipp Duschek hakem üçlüsü olarak görev yaptı. Mücadeleye Galatasaray; Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Carlos Cuesta, Eyüp Aydın, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Derrick Köhn ve Yunus Akgün ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, 10'uncu dakikada öne geçti. Yunus Akgün'ün uzun pasında savunma arkasına sarkan Derrick Köhn, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştuktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Topun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip ilk yarıyı tek golle önde kapattı. İkinci yarıya Galatasaray 3 değişiklikle başladı. Sarı-kırmızılı ekipte Carlos Cuesta, Eyüp Aydın ve Jankat Yılmaz oyundan çıkarken, Arda Ünyay, Efe Akman ve Batuhan Şen oyuna dahil oldu. 57'nci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Yusuf Demir'in ceza sahası içerisine ortaladığı topa iyi yükselen Arda Ünyay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. Bu gole Admira Wacker, 1 dakika sonra Alexander Schmidt ile cevap verdi: 2-1. Sarı-kırmızılı ekipte 63'üncü dakikada Yunus Akgün, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Gabriel Sara kenara geldi. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Elias Jelert ve Ada Yüzgeç'i sahaya sürdü. 70'inci dakikada Nicolo Zaniolo çıkarken, Berat Luş oyuna dahil oldu. Oyunun son bölümlerine doğru girilirken 80'inci dakikada Derrick Köhn yerini Çağrı Balta'ya bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampındaki ikinci maçını ise 23 Temmuz'da Cagliari Calcio'ya karşı oynayacak.

BATUHAN ŞEN DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da 26 yaşındaki file bekçi Batuhan Şen, Admira Wacker karşılaşmasının 81'inci dakikasında Filip Ristanic ile çarpışması sonucunda sakatlandı. Bir süre saha içerisinde sağlık ekipleri Batuhan Şen'e müdahale etse de 26 yaşındaki oyuncu devam edemedi. Sedyeyle saha kenarına gelen Batuhan Şen'in yerine 86'ncı dakikada Enes Emre Büyük oyuna dahil oldu.

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