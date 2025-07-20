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Ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Konya'nın en işlek caddesinde yaşanan kazada, makas atan otomobil devrildi, park halindeki araçlar kaldırıma çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi, gaz kaçağı paniği yaşandı. Cadde uzun süre trafiğe kapalı kaldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2025 22:48, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2025 22:50
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Ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, şehrin en işlek caddesinde makas atarak seyreden bir otomobil, trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen bir araç ile park halindeki otomobillere çarptı. Olay, Beyşehir Antalya Karayolunun şehir merkezinden bağlantısını sağlayan Hacıarmağan Mahallesi Köprübaşı Caddesinde meydana geldi. Y.G. (19) idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil ile park halinde olan araçlara çarptı.

Kaza Anı ve Sonrası

  • Kontrolden çıkan otomobil yol üzerinde devrilerek yan yattı.
  • Park halindeki bir araç çarpışmanın şiddetiyle kaldırım üzerine çıkarak yan yattı.
  • Park halindeki 5 araçta maddi hasar oluştu.
  • Devrilen aracın sürücüsü ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan G.E. ve Y.Ç. yaralandı.

Olay Yerine Müdahale

  • Kaza ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
  • İtfaiye ekipleri devrilen LPG'li otomobildeki gaz kaçağına müdahale etti.
  • Polis ekipleri, cadde üzerinde önlem aldı ve kaza yerine kimseyi yaklaştırmadı.
  • Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ve Soruşturma

  • Kaza nedeniyle güzergah uzun süre ulaşıma kapalı kaldı, araç trafiği alternatif güzergahlardan devam ettirildi.
  • Cadde, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
  • Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
  • Polis, KGYS kameralarına yansıyan kaza kayıtlarını incelemeye aldı.
  • Kazanın, otomobil sürücüsünün cadde üzerinde makas atarak ilerlemesi sonucu yaşandığı belirlendi.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. Olayın detayları ve gelişmeler yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediyor.


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