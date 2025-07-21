Balıkesir'de 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 07:21, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 07:35
Balıkesir-Kepsut kara yolunun Çınarlıdere Mezarlığı mevkiinde, Hüseyin A. idaresindeki kamyonet, karşı yönden gelen Rıdvan A. yönetimindeki otomobil ve Murat Ç. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki Ayşe Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ayşe Ç'nin cenazesi ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.