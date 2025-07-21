11 İlde Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 33 Tutuklama

Aydın merkezli olarak 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda, hesaplarında 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan organize suç örgütüne yönelik önemli bir adım atıldı. Operasyon kapsamında yakalanan 35 şüpheliden 33'ü tutuklandı, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve diğer kişinin işlemleri ise devam ediyor. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek sahte borsa uygulamalarına yönlendirdikleri ve bu yöntemle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca, suç gelirlerini sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler üzerinden akladıkları belirlendi.

Aydın merkezli 11 ilde hesaplarında 2,5 Milyar TLlik işlem hacmi bulunan elebaşılığını K.U. ve H.İ.Knin yaptığı "Organize Suç Örgütüne" yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüpheliyi yakaladık.❗



🔻33ü. pic.twitter.com/eyOxpRxv1L Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 21, 2025

Operasyonun Detayları

Aydın merkezli olarak Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop 'ta operasyonlar düzenlendi.

merkezli olarak 'ta operasyonlar düzenlendi. Şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda toplamda 35 şüpheli yakalandı.

yakalandı. 33 şüpheli tutuklandı, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, bir kişinin işlemleri ise sürüyor.

El Konulan Malvarlıkları

Yaklaşık 300 milyon TL değerinde; 10 adet araç, 16 adet arazi, 2 adet ev, 814 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konuldu.

değerinde; 10 adet araç, 16 adet arazi, 2 adet ev, 814 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konuldu. Çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aydın Valimizi, operasyonları koordine eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız."