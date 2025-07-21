AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor!

AK PARTİ Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bu hafta yoğun gündemle toplanıyor. Toplantıda parti içi stratejiler ele alınacak ve Kızılcahamam'daki 3 günlük kamp masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak MYK toplantısında, 11-12-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı değerlendirilecek.

Toplantının Gündem Maddeleri

Kamp sürecinde ortaya çıkan temel sorunların değerlendirilmesi

Milletvekillerinin öne çıkan talep, öneri ve eleştirilerinin tartışılması

Vatandaşın beklediği öncelikli reformların tespit edilmesi

Sorunların hızlı çözümü için yol haritası oluşturulması

oluşturulması CHP belediyelerindeki yolsuzluklar ve "Terörsüz Türkiye" konularının gündeme alınması

Yol Haritası Belirlenecek

Kampta öne çıkan sorunlar ve milletvekillerinin talepleri doğrultusunda, vatandaşın öncelikli beklentileri tespit edilecek. Bu doğrultuda, sorunların hızlı çözümü için kapsamlı bir yol haritası oluşturulacak. Ayrıca, gündemde CHP belediyelerindeki yolsuzluklar ve Terörsüz Türkiye başlıkları da yer alacak.