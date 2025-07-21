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Elektrikli Otomobillerde ÖTV Artacak Mı?

Meclis'ten geçen yeni ÖTV düzenlemesiyle elektrikli otomobillerde vergi oranları değişiyor. Togg ve diğer modellerin fiyatı artabilir.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 09:02, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 09:03
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Elektrikli Otomobillerde ÖTV Artacak Mı?

Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaştı. Elektrikli otomobillere olan talep artarken, Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin değişiklik yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi. Otomobili olanları yakından ilgilendiren bu düzenleme ile birlikte, özellikle elektrikli araçlar ve pick-up tarzı araçlarda önemli değişiklikler gündeme geldi. İçten yanmalı motora sahip araçlarda ÖTV dilimleri yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişirken, pick-up araçlarda ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi. Bu değişiklikle birlikte pick-up fiyatlarında büyük artışlar bekleniyor. Elektrikli otomobillerde ise düzenleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na devredildi.

Elektrikli Araçlarda ÖTV Oranları

  • Motor gücü 160 kW ve altında olan, matrahı 1 milyon 450 bin lirayı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10.
  • Motor gücü 160 kW ve altında olan, matrahı 1 milyon 450 bin lirayı aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 40.
  • Motor gücü 160 kW ve üstünde olan, matrahı 1 milyon 350 bin lirayı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 50.
  • Motor gücü 160 kW ve üstünde olan, matrahı 1 milyon 350 bin lirayı aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 60.

ÖTV Oranları Nasıl Belirleniyor?

Elektrikli araçlarda ÖTV oranı, batarya kapasitesi, menzil ve motor gücüne bağlı olarak belirleniyor. Büyük bataryaya sahip, uzun menzilli ve yüksek beygir gücüne sahip elektrikli araçlarda ÖTV'nin de yüksek olması bekleniyor.

Togg Fiyatlarında Değişiklik Bekleniyor mu?

Elektrikli araçların genelde kısa menzillilerinin batarya kapasitesi yaklaşık 50 kWh civarında bulunuyor. Togg T10X'in standart menzile sahip modelinin bataryası 52.4 kWh, uzun menzilli olanında ise kapasite 88.5 kWh'a yükseliyor. Togg'un tüm modelleri 218 beygir güç üretiyor. Standart menzilli Togg ile 314 kilometre menzil, uzun menzilli modelde ise bu rakam 523 kilometreye çıkıyor.

Ayrıca piyasaya çıkması beklenen Togg T10F ve Togg T10X 4More'un da fiyatları merakla bekleniyor. Togg fiyatlarına uzun süredir zam yapılmadı ve uygun koşullarda kredi imkanı sağlanıyor. Yapılacak ÖTV düzenlemesiyle birlikte, Togg'un fiyatında da artış olabileceği öngörülüyor.

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