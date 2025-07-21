Muğla açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı
Muğla açıklarında bir tekne, dümen arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 6 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 09:25, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 09:26
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Muğla Köyceğiz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Muğla Köyceğiz Ekincik açıklarında dümen arızası yaşayan ve içinde 6 kişi bulunan 16 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Fethiye'de emniyete alındı."