Malatya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 09:50, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 09:51
Yalçın Özkazan idaresindeki otomobille Nizamettin İnce yönetimindeki hafif ticari araç, Yenice Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlardaki Hayriye Özkazan, Kezban, Zeynep Betül ve Mehmet Yağız Korkut, Döne İnce ve Hanım Coşkun yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.