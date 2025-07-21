12 yerli üretim ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 10:09, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 10:10
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.
Yapılan düzenlemeyle yerli üretim olmak üzere 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.
Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 12 ilaç içerisinde 4 antihipertansif, 2 antiromatizmal, 1 antibiyotik, 1 ağrı kesici-ateş düşürücü, 1 amino asit türevi, 1 antiviral, 1 mide koruyucu, 1 elektrolit kaybı serumu bulunduğunu kaydetti.