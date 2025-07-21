MTV Ödemelerinde Son 10 Gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme süreci ay sonuna kadar devam etmektedir. Ödemeler; vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Ödemesini zamanında yapmayanlar için aylık %4,5 gecikme faizi uygulanacaktır. Ayrıca, yıllık gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri de 31 Temmuz tarihinde sona erecektir. MTV, yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksite bölünerek ödenmektedir. Milyonlarca taşıt sahibini ilgilendiren bu süreçte, ödemelerin zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır.

MTV Ödeme Yöntemleri

Vergi daireleri

PTT şubeleri

Banka şubeleri

Bankaların internet siteleri veya mobil uygulamaları

Dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgilerin doldurulması

Gecikme Durumunda Uygulanan Faiz ve Sonuçları

Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için aylık %4,5 gecikme faizi uygulanacaktır. Borcun zamanında ödenmemesi durumunda vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabilmektedir. Ayrıca, araçların muayenesinin yapılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının tamamen ödenmiş olması gerekmektedir.

Gelir Vergisi İkinci Taksit Son Tarihi

2024 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme dönemi için de son gün 31 Temmuz'dur.



