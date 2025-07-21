Erdoğan'dan LGS Açıklaması: Ailelerden ve Çocuklardan Özür Dilemeliler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilgili iddialara yönelik olarak, "Yavrularımız, bileklerinin hakkıyla, zihinlerinin hakkıyla neticeyi elde etmiş olan çocuklarımız... ama bakıyorsunuz, daha 12-13 yaşındaki masum yavruların emeklerine kara çalınıyor" dedi. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Kıbrıs Barış Harekatı ve Türkiye'nin Desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdikleri ziyareti tamamladıklarını belirtti. Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerinin coşkusunu ve sevincini paylaştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Kararlı Desteği ve Yatırımlar

Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde 51 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın, "enosis" hayalini suya düşürdüğünü vurgulayan Erdoğan, kahraman Silahlı Kuvvetler ve Kıbrıs Türkü kardeşlerinin desteğiyle adaya barış ve huzur getirildiğini belirtti. Adada yarım asırdır bir damla kan dökülmediğini, bu huzur ortamının Türkiye'nin kararlı desteğiyle daha nice yıllar süreceğini söyledi.

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve 4,5 kilometrelik kesim hizmete açıldı.

Yeni Maraş Sağlık Merkezi bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.

Kıbrıs'ta İki Devletli Çözüm Vurgusu

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldiklerini ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan desteğini yinelediklerini belirtti. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vizyonunun arkasında durduklarını ve adada iki ayrı halk ile iki ayrı devlet olduğu gerçeğini teyit ettiklerini söyledi.

Güney Kıbrıs'a Ziyaret Konusu

Güney Kıbrıs'ı bir devlet olarak kabul etmediklerini vurgulayan Erdoğan, "Onlar nasıl KKTC'yi bir devlet olarak kabul etmiyorlarsa biz de Güney Kıbrıs'ı bir devlet olarak kabul etmiyoruz" dedi. Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayan marjinal girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Suriye'deki Gelişmeler ve Türkiye'nin Tutumu

Suriye'deki gelişmelere değinen Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın dik duruş sergilediğini ve herhangi bir taviz vermediğini belirtti. İsrail'in bölgeyi ateşe atma gayretine karşı Suriye'nin ihtiyatlı bir şekilde süreci devam ettirdiğini söyledi. Suriye'nin bölgeyi 2 bin 500 askerle kontrol altına aldığına dikkat çekti.

Dürzilerle diğer kesimler arasında uzlaşı sağlandı.

Süveyda'da ateşkese büyük oranda uyuluyor.

Bölgedeki istikrarın bozulmaması için uluslararası temaslar sürüyor.

Terörle Mücadelede Kararlılık

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda adımların sürdüğünü belirten Erdoğan, silah bırakma sürecinin başladığını ve ilgili komisyonun nihai aşamaya geldiğini ifade etti. Ülkemizdeki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin başladığını ve bu sürecin hızlanması için her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Savunma Sanayiindeki Gelişmeler

İktidara geldiklerinde savunma sanayii alanında kaybedilen zamanı telafi etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Erdoğan, KAAN, AKINCI, ALTAY, HÜRJET, ATAK, TCG ANADOLU gibi projelerin başarıyla tamamlandığını vurguladı. İnsansız hava araçlarıyla Türkiye'nin dünyada adından söz ettiren bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Yeni uçak gemisinin 2-3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Jet uçakları alımı için İngiltere ve Almanya ile görüşmeler sürüyor.

Savunma sanayii şirketlerinin altyapı yatırımları devam ediyor.

Avrupa Birliği ile İlişkiler

Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Avrupa Birliği'nden siyasi bariyerlerin kaldırılmasını beklediklerini ifade etti. Türkiye'nin tam üyeliğe hazır olduğunu belirtti.

Gazze'ye Destek ve Ateşkes Görüşmeleri

Gazze halkının teslim olmadığını ve İsrail'in saldırgan tutumunun devam ettiğini belirten Erdoğan, Gazze'nin yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi. Ateşkes görüşmelerinde üç ana başlık bulunduğunu ifade etti:

İsrail askerlerinin ateşkes sonrası duracağı bölgeler.

Gıda yardımlarının dağıtımı konusunda mutabakat eksikliği.

60 günlük ateşkes sonrası rehineler verildikten sonra ateşkesin devamına dair taahhüt.

Zengezur Koridoru'nun Önemi

Zengezur Koridoru'nun sadece Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye'ye değil, bölgedeki diğer ülkelere de fayda sağlayacağını belirten Erdoğan, bu hattın ticareti canlandıracağını ve bölge iş birliğinin artmasına katkı sunacağını söyledi.

Türkiye'nin İç Cephesinin Güçlendirilmesi

İç cephesi güçlü Türkiye'nin hem sosyal hem ekonomik kalkınmasını hızlandıracağını vurgulayan Erdoğan, terörle mücadeleye harcanan kaynakların artık üretim ve teknolojiye yönlendirileceğini belirtti. Altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

LGS Başarısı ve İmam Hatip Okulları Üzerine Açıklamalar

İmam hatip okullarının akademik başarılarının özellikle fen ve sosyal bilimler alanında arttığını belirten Erdoğan, bazı kesimlerin bu başarıdan rahatsız olduğunu söyledi. LGS'deki başarı grafiğinin herhangi bir yolsuzlukla izah edilemeyeceğini vurgulayarak, "Yavrular, bileklerinin hakkıyla, zihinlerinin hakkıyla neticeyi elde etmiş olan çocuklarımız. Ama bakıyorsunuz, daha 12-13 yaşındaki masum yavruların emeklerine kara çalınıyor" dedi. Sınav güvenliği konusunda Türkiye'nin başarısını hatırlattı ve haksız ithamlarda bulunanların özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Nüfus Meselesi ve Üç Çocuk Vurgusu

Nüfus meselesinin ülkemiz için stratejik bir konu olduğunu belirten Erdoğan, doğurganlık hızının şu anda 1,5'in biraz altına düştüğünü ve bunun hayra alamet olmadığını söyledi. Hükümet olarak nüfus artışını teşvik için adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. "Aile ve Nüfus 10 Yılı" programının maddi desteklerin yanı sıra aile kurumunu güçlendiren sosyokültürel projeleri de kapsadığını belirtti. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlattı.