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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege ve İyon Denizi'nde iki deniz parkı ilan etmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerekmektedir" ifadesine yer verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 13:13, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 13:13
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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki

Bakanlık, Yunanistan tarafından, biri Ege Denizi'nde diğeri İyon Denizi'nde olmak üzere iki deniz parkı ilan edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yunanistan'ın bu girişimi geçen yıl duyurmasının ardından, Ege Denizi'nde ilan edilecek deniz parklarının Türkiye ve Yunanistan arasında birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağının 9 Nisan 2024'te yapılan yazılı açıklamada yinelendiği hatırlatılarak, o açıklamadaki kayıtlı hususların bugün de geçerliliğini koruduğu vurgulandı.

"Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerekmektedir. Uluslararası deniz hukuku, söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik etmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin Ege Denizi'nde bir kıyıdaş olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatmak isteriz" ifadesine yer verilen açıklamada, çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin, birbiriyle bağlantılı Ege sorunları ve egemenliği uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususlar bağlamında istismar edilme gayretlerinin dün olduğu gibi bugün de bir sonuç vermeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Türkiye de deniz alanlarında çevreyi korumaya matuf projelerini önümüzdeki günlerde ilan edecektir" denilerek, Türkiye'nin, Yunanistan ile ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiği kaydedildi.

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