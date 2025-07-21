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Bakan Tekin'den LGS, Akademi ve PİKTES açıklaması

15 bin öğretmen mülakatı takvime uygun sürüyor, 10 bin akademi öğretmeni için AGS sonrası kontenjanlar açıklanacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 14:00, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 13:33
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Bakan Tekin'den LGS, Akademi ve PİKTES açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in de aralarında bulunduğu gazetecilere Türkiye Basın Federasyonu'nda açıklamalarda bulundu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda usulsüzlük iddialarına değinen Bakan Tekin, "LGS'de tarafımıza 55 kuralsızlık durumu iletildi. Hemen harekete geçtik, 29 kişi hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlattık. Ancak sınav güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir durum olmamıştır" dedi.

Bazı muhalefet milletvekillerinin kamuoyuna yansıyan iddiaları bizlere sormadığını ifade eden Tekin, "Eğer bu iddialar bize sorulsaydı cevap verirdik. Ancak kimse bizi aramadı, yalan bilgileri yaymayı tercih ettiler" ifadelerini kullandı.

15 bin öğretmen mülakatları takvime uygun devam ediyor

15 bin öğretmen ataması kapsamında yapılan mülakatlara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Tekin, "Belirlenen takvime uygun olarak mülakat süreci devam ediyor, herhangi bir aksama söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

10 bin öğretmen akademiye alınacak

Akademi uygulaması kapsamında alınacak 10 bin öğretmene ilişkin de bilgi veren Tekin, branş bazında kontenjanların, Akademiye Giriş Sınavı(AGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Tekin, "Akademileri hazırlıyoruz, süreci planladığımız şekilde yürüteceğiz" dedi.

PİKTES öğretmenlerine güvence

Göçmen çocukların eğitimi için yürütülen PİKTES Projesi'nde görev yapan öğretmenlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Tekin, "Proje sona erdiğinde öğretmenlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Müsterih olsunlar" ifadesini kullandı.

Özel okullardaki kitap ücreti uygulaması

Özel okullarda velilerden talep edilen kitap ücretlerine de değinen Bakan Tekin, "Bu konuda daha önce bir yönetmelik yayımladık. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kitaplar okutulacak dedik. Bunun dışında kitap ücreti talep eden okullar varsa bakanlığa bildirin, gereğini yapalım" diye konuştu.

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