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Bir Ek Gösterge Hikayesi! Genel Sekreter Yardımcılarının Mağduriyeti Sona Ersin!

Üniversitelerde görev yapmakta olan Genel Sekreter Yardımcılarının uzun süredir devam eden ek gösterge mağduriyeti bu yıl son bulsun!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 13:40, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 13:43
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Bir Ek Gösterge Hikayesi! Genel Sekreter Yardımcılarının Mağduriyeti Sona Ersin!

Bu yazımızda, çok uzun süredir çözülemeyen bir ek gösterge hikayesinin geldiği noktayı ayrıntılı bir şekilde sizlere açıklayacağız.

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatın Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan "Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur." hükmünde göre devlet üniversitelerinde idari yönetimin başı Genel Sekreterdir.

Bununla birlikte, aynı maddenin 1 inci fıkrasında yer alan hükme göre her üniversitede en çok iki Genel Sekreter Yardımcısı bulunmaktadır. Düzenlemeden anlaşılacağı üzere, Genel Sekreter Yardımcıları hiyerarşik olarak idari yönetimde üst sıralarda yer almakta, üniversitelerde çok kritik roller üstlenmektedir. Genel Sekreterin görevi başında olmadığı günlerde göreve vekalet eden, üniversiteyi temsille sorumlu makamlardan birisidir.

Ancak, her ne hikmetse davulun bolca sırtlarına yüklendiği bu kişilerin tokmağın ritimli çalamamasıyla ilgili çok uzun süredir yaşadığı bir sorun bulunmaktadır.

Aşağıdaki tablodan daha açık görüleceği üzere, idari hiyerarşide ikinci sırada ifade edebileceğimiz Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesi trajikomik bir durumdadır. Daire Başkanları daha yüksek bir ek göstergeye sahipken, Daire Başkanlarının altında yer alan Şube Müdürleriyle aynı ek göstergede olmaları üzücüdür.

Ünvan Ek Gösterge
Genel Sekreter 4400
Genel Sekreter Yardımcıları 3600
Daire Başkanları 4200
Şube Müdürleri (1. derece) 3600
Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreterleri 3600

Genel Sekreter Yardımcılarının ek gösterge mağduriyeti geçmiş dönemlerde imzalanan toplu sözleşmelerde de üç defa yer almış; ne yazık ki imzalı metinlerde "çalışma yapılacaktır" taahhütlerine rağmen bir adım ilerleme olmamıştır.

Toplu sözleşme hükümleri şu şekildedir:

- 2014-2015 Yıllarını Kapsayan Toplu Sözleşmenin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 14 üncü maddesi; "Yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusunda çalışma yapılacaktır."

- 2016-2017 Yıllarını Kapsayan Toplu Sözleşmenin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 14 üncü maddesi; "Genel idare hizmetler sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamının, 01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için düzenleme çalışması yapılacaktır."

- 2018-2019 Yıllarını Kapsayan Toplu Sözleşmenin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 13 üncü maddesi; "Genel idare hizmetler sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamından üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır."

Aradan geçen on yıla aşkın süre boyunca Genel Sekreter Yardımcılarına toplu sözleşmelerde verilen sözlere rağmen ek gösterge yükselişiyle ilgili hiçbir ilerleme olmamıştır. İşin üzücü yanı, bu süre boyunca 1 inci derece Şube Müdürleriyle ek gösterge yönüyle aynı düzeye getirilmeleri de büyük bir adaletsizlik ortaya çıkartmıştır.

Tabiri caizse, bırakın iyileştirme yapmayı daha da kötü bir pozisyona getirilmelerine neden olunmuştur.

Bu çerçevede, 2026-2027 yıllarına ait yaklaşan toplu sözleşme gündemi öncesi sayıları 250 kişi düzeyinde olan üniversite genel sekreter yardımcılarının çok uzun yıllardır devam eden ek gösterge mağduriyetinin sona erdirilmesini ilgili sendikalara ve devlet yönetiminin dikkatine bir kez daha sunuyoruz!

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