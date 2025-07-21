Ev hapsindeki Tutdere nişan yüzüğü taktı

Ev hapsinde tutulan ve görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, evine ziyarete gelen çiftin nişan yüzüklerini taktı. Başkan Tutdere, "Nikahınızı ben kıyacağım" diyerek çiftin mutlu anlarına eşlik etti.

Destek ziyaretleri sürüyor, anlamlı anlar yaşanıyor

10 Temmuz'da ev hapsine alınan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye yönelik destek ziyaretleri sürerken, ziyaretler anlamlı buluşmalara da sahne oluyor.

Bu kapsamda Zeynal Abidin Küçüközer ve Nurcan Tanrıverdi çifti, Başkan Tutdere'yi konutunda ziyaret ederek, nişan yüzüklerini onun takmasını istedi. Başkan Tutdere ise çifte mutluluklar dileyerek, "Nikahınızı ben kıyacağım" sözünü verdi.

"Hayatınızda yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu mutlu anınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Ve size söz, nikahınızı ben kıyacağım. Mutlu bir yuva kurmanıza hepimiz şahitlik edeceğiz. Allah nazardan korusun, bahtınız açık olsun." - Abdurrahman Tutdere

"Bu zor günlerde başkanımızı mutlu etmek istedik"

Çift, destek mesajlarında, "Bu zor günlerde bir nebze de olsa başkanımızı mutlu etmek istedik. Burada olduğumuz için mutluyuz. Umarız bu süreci kısa sürede hep birlikte geride bırakırız." ifadelerini kullandı.

"Düğünümüze gelemedi, biz ona geldik"

Başkan Tutdere'ye destek ziyaretinde bulunan bir diğer çift Serpil Karagöz ve Onur Gözübüyük ise, "Başkanımızı gördüğümüz için çok mutlu olduk. Kendisine yapılanın bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Düğünümüze gelemedi ama biz ona geldik. Daha güzel günler göreceğimize inanıyoruz. Başkanımızı tekrar görevde görmek istiyoruz" dedi.

Nikah sonrası geçmiş olsun ziyareti

Ev hapsindeki Başkan Tutdere'ye destek amacıyla gelen bir başka çift Gazi Ozun ve Sakine Yetmen ise nikahlarının ardından ziyarette bulunarak dayanışma duygularını dile getirdi.