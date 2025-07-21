Eski CHP Genel Başkanı Öymen için Meclis'te tören düzenlendi

Düzenleme Yürürlüğe Girdi: Organ Bağışı ve İlaç Takibinde Yenilik
Düzenleme Yürürlüğe Girdi: Organ Bağışı ve İlaç Takibinde Yenilik
'Kapıkule'de Diplomat Aracında Yasaklı Madde' İddiasına Açıklama
'Kapıkule'de Diplomat Aracında Yasaklı Madde' İddiasına Açıklama
TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti!
TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti!
CTE'den 'Diyarbakır'da 200 Kişi Tahliye Edildi' İddiasına Yalanlama
CTE'den 'Diyarbakır'da 200 Kişi Tahliye Edildi' İddiasına Yalanlama
Bakan Tekin yanıtladı: Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?
Bakan Tekin yanıtladı: Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?
Memur ve Emeklilerin Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?
Memur ve Emeklilerin Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?
LGS'de İmam Hatip Okullarının Başarı Oranları Açıklandı
LGS'de İmam Hatip Okullarının Başarı Oranları Açıklandı
İBB Soruşturmasında Yeni İddialar: 'Seçim İçin Para Topladılar'
İBB Soruşturmasında Yeni İddialar: 'Seçim İçin Para Topladılar'
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Sürüyor
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Sürüyor
Erdoğan'dan LGS Açıklaması: Ailelerden ve Çocuklardan Özür Dilemeliler
Erdoğan'dan LGS Açıklaması: Ailelerden ve Çocuklardan Özür Dilemeliler
Bakan Kurum: Malatya'da Şantiyeler 24 Saat Çalışacak
Bakan Kurum: Malatya'da Şantiyeler 24 Saat Çalışacak
EKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
EKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
12 yerli üretim ilaç daha geri ödeme listesine alındı
12 yerli üretim ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Elektrikli Otomobillerde ÖTV Artacak Mı?
Elektrikli Otomobillerde ÖTV Artacak Mı?
Sağlık Hizmetlerinde Yeni Kurallar ve İdari Para Cezaları Getirildi
Sağlık Hizmetlerinde Yeni Kurallar ve İdari Para Cezaları Getirildi
AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor!
AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor!
11 İlde Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 33 Tutuklama
11 İlde Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 33 Tutuklama
Balıkesir'de 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı
Balıkesir'de 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Vergi Kaçakçılığına Dijital Darbe: 17 Bin Kişi Tespit Edildi
Kanunla yerli kömür üretimine büyük destek
Kanunla yerli kömür üretimine büyük destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enosis hayali kuranlar hüsrana uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enosis hayali kuranlar hüsrana uğradı
Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı! 4 ölü, 33 yaralı
Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı! 4 ölü, 33 yaralı
Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü
Gazze'de son 24 saatte 18 kişi açlıktan öldü
Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
MEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Bu mahalleyi 524 yıldır, yılda bir gün kadınlar yönetiyor
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Antalya'da Tarihi Ziyaretçi Rekoru! 1 Günce 102 bin Ziyaretçi
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
Açıköğretim'de Büyük Değişim: Fakülteler Tek Çatı Altında
Ana sayfaHaberler Siyasi

Eski CHP Genel Başkanı Öymen için Meclis'te tören düzenlendi

Eski CHP Genel Başkanı ve 40. Hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı Mehmet Altan Öymen için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 14:54, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 16:39
Yazdır

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 19 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybeden Öymen için Meclis Şeref Kapısı önünde tören yapıldı.

Törene Öymen'in çocukları Aslı ve Murat Öymen ile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Törende Altan Öymen'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Daha sonra Öymen'in ailesi ve CHP Genel Başkanı Özel, taziyeleri kabul etti.

Öymen cenazesi, CHP Genel Merkezi önünde düzenlenecek tören için TBMM'den uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özel de cenaze nakil aracıyla Meclis'ten ayrıldı.

Öymen'in naaşının, yarın İstanbul'daki Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber