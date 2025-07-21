Memur ve Emeklilerin Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?

Memur ve memur emeklisi maaş farklarının ne zaman ödeneceği konusu, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Yüzde 15,57 oranında zam alan memur ve memur emeklileri, 1 Temmuz - 14 Temmuz arasında geçen süredeki maaş farkını henüz almadı. Şu ana kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından maaş farklarının ödeneceği tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, Emekli Sandığı'ndan aylık alan memur emeklileri ve görevdeki memurlar, maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor ve araştırıyor.

Ocak Ayındaki Farklar Ne Zaman Yatmıştı?

Ocak 2025'te yapılan zamların ardından maaş farkları 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara geçmişti. Genel olarak zam yapılan ayın 20'si ve sonrasında maaş farkları hesaplara aktarılıyor. 2024 yılı Temmuz maaş farkları ise 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenmişti. Bu bilgiler ışığında, Temmuz ayı maaş farklarının da benzer bir tarihte yatırılması bekleniyor.

Maaş Farklarını Kim Açıklayacak?

Maaş farklarının hesaplara geçiş tarihini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan veya Sosyal Güvenlik Kurumu açıklayacak.

Bundan sonraki süreçte, her gün maaş farklarının yatacağına dair yapılacak resmi açıklamalara odaklanılması gerekiyor. Açıklama yapıldığında, memur ve memur emeklileri maaş farklarını hesaplarında görebilecekler.



