Merkezi Yönetim Borç Stoku Rekor Seviyede: 11,4 Trilyon TL!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stokunun önemli bir kısmı Türk lirası ve döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır. Borç stokunun 5 trilyon 309,7 milyar liralık kısmı Türk lirası, 6 trilyon 152,7 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan meydana gelmiştir.

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Dağılımı