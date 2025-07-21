Teknede yaşanan kavgada denize düşen genç öldü: 3 tutuklama

Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda bir teknede, Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat (24) ile Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada başına darbe alan Arda Deniz Onat denize düştü. Babası baygın haldeki oğlunu sudan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince Germe Limanı'ndaki 112 Acil Sağlık personeline ulaştırılan genç kurtarılamadı.

Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.