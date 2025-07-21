YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci, 30 Temmuz'da başlayacak. Haziran ayında yapılan TYT ve AYT sınavlarının ardından sonuçlarını öğrenen adaylar, tercih dönemine hazırlanıyor.

Adaylar, 2025 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre istedikleri üniversite ve bölümleri seçecek.

2025 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kılavuz yayınlandıktan sonra tercih ekranı aktif olacak.

2025 YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, üniversitelere yerleşeceklerin eğitimlerini en güzel şekilde tamamlayacaklarına ve ülkede faydalı görevler üstleneceklerine inandığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

2025 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS süreci boyunca adayların en çok merak ettiği konulardan biri de YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı. Bu yılki takvime ve önceki yıllardaki örneklere bakarak bir tahminde bulunmak mümkün. TRT Çocuk Ebeveyn akademisinde konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler için hazırladığımız "YKS tercihleri ne zaman yapılacak?" yazımıza ulaşabilirsiniz.

2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

YKS tercih kılavuzu, önümüzdeki hafta erişime açılacak. Adaylar, bu kılavuzu kullanarak işlemlerini gerçekleştirecek. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS tercih, kontenjan ve taban puanlarına ilişkin detayları içeren tercih kılavuzu kullanacak.

Kılavuzda üniversitelerin bölümleri, kontenjanları ve 2024'e ait taban puanları yer alacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor.

2025 YKS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar tercihlerini puanlarına değil, başarı sıralarına göre yapmalıdır. Geçen yılın sıralamaları bu süreçte yol gösterici olacağından YÖK Atlas verileri mutlaka incelenmelidir. Tercihler, https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle yapılacaktır.

Adaylar mezun oldukları okul türüne ve puanlarına göre hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyip, sadece bu tablolardaki programlar arasından tercih yapabileceklerdir.

Tercih listesi oluşturulurken program kodu, adı, bağlı olduğu fakülte/üniversite bilgileri ve istek sırası göz önünde bulundurulmalıdır.

YKS'de kaç tercih hakkı var?

Adaylar YKS tercihlerinde en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercih listesinin ilk sıralarına, sadece çok istedikleri bölümleri, puan yeterli olmayabilir kaygısı yaşamadan yazmaları önerilir. Ancak, kazanılsa bile kayıt yaptırılmayacak bir bölüm kesinlikle tercih listesine eklenmemelidir.

Tüm tercihler, istek sırasına göre düzenlenmeli ve listenin genel uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

2025 YKS tercihleri yaparken nelere dikkat edilmelidir?

YKS tercih kılavuzu doğrultusunda adaylar 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihlerini yapacak. Tercih işlemleri üniversitelerin taban puanları ve öğrencilerin başarı sıralamaları dikkate alınarak gerçekleşiyor. "Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?" sorusunun cevabı ise büyük önem taşıyor.

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Akademik kariyerin en kritik adımlarından biri olan üniversite tercihleri, öğrencilerin geleceğini şekillendirecek kararların başında geliyor.

Hangi üniversitede eğitim alınacağı, hangi bölümde öğrenim görüleceği ve hangi mesleğin seçileceği bu tercihlerle belirleniyor. Bu nedenle tercih yaparken dikkatli ve bilinçli hareket etmek büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, adayların tercih döneminde şu konulara özellikle dikkat etmesini öneriyor:

Tercih tarihlerini kaçırmayın: Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre tercihlerinizi zamanında yapmalısınız.

Gerçekçi bir liste oluşturun: Sıralamanıza uygun üniversite ve bölümleri tercih etmeye özen gösterin. Sıralamanızdan çok yukarıda kalan bölümler yerine, sıralamanızla örtüşen ya da bir miktar altında kalan seçeneklere yönelin.

Önceliklerinizi belirleyin: Tercih listenizi oluştururken ilgi alanlarınızı, hedeflerinizi ve beklentilerinizi göz önünde bulundurun.

Bölüm ve üniversiteyi iyi araştırın: Okumak istediğiniz bölümün iş olanaklarını, akademik kadrosunu ve üniversitenin eğitim kalitesini mutlaka inceleyin.

Fiziksel olanaklara dikkat edin: Üniversitenin bulunduğu şehir, kampüs koşulları, yurt olanakları ve sosyal imkanlar da karar sürecinde etkili olmalı.

Ek fırsatlara bakın: Burs olanakları, staj imkanları, Erasmus ve yurtdışı değişim programları gibi akademik desteklerin olup olmadığını kontrol edin.

Yan dal ve çift anadal seçeneklerini öğrenin: İkinci bir alanda eğitim alma fırsatları, üniversite tercihini daha cazip kılabilir.

Liste sıralaması önemli: En çok istediğiniz bölümleri listenin üst sıralarına yazın. Çünkü yerleştirme, tercih sırasına göre yapılır.

Adaylar, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için tercih sürecinde hem puanlarını hem de kişisel hedeflerini dikkate almalı. Unutulmamalı ki doğru tercih, sağlam bir geleceğin ilk adımıdır.