Hacze giden icra memuru ve avukata silahlı saldırı

Bakan Tunç: Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir iş yerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir işyerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğünde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Olayla ilgili Ankara. Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 21, 2025