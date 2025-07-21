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İZBETON asfalt dosyasında sanıkların tahliyesine karar verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik operasyon kapsamında 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerine yönelik hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilirken, aralarında İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu tüm şüphelilerin tahliyesine karar verildi. Diğer iki iddianamede şüpheli sıfatıyla yer aldığı için Kaya'nın tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 20:45, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 21:51
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İZBETON asfalt dosyasında sanıkların tahliyesine karar verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerinde ihaleye fesat karıştırıldıkları' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede aralarında İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil olmak üzere 20'si tutuklu 44 şüpheli hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame İzmir 28'inci Asliye ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yapılan tensip işleminde, mahkemece bu dosyadan tutuklu bulunan 20 şüpheli hakkında tahliye kararı verildi. Yalnızca bu dosyada yer alan şüpheliler davada tutuksuz yargılanacak. İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın ise soruşturmanın ardından hazırlanan kooperatif ve araç kiralama dosyalarında da şüpheli olarak yer aldığı için cezaevinden tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

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