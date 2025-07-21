TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2024 tarihinde çalışmalarına başladı ve 113 birleşim gerçekleştirdi. Yasama yılı boyunca birçok önemli kanun teklifi yasalaştı, bütçe maratonu tamamlandı ve çeşitli komisyonlar kuruldu. Ayrıca, milletvekilleri tarafından 822 kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

3. Yasama Yılında, 45 TBMM Kararı kabul edildi. Bunlardan 3'ü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 3'ü ise Meclis'in gündemdeki bazı konularda tutumuna ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi oldu. Ayrıca, TSK'nın sınır ötesinde görev yapmasına imkan tanıyan 3 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi.

Önemli Kanun Teklifleri ve Düzenlemeler

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi: En düşük emekli aylığının 16 bin 881 lira ya yükseltilmesi.

En düşük emekli aylığının ya yükseltilmesi. İklim Kanunu Teklifi

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi

"9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi

"10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılması

Komisyonlar ve Araştırmalar

Bu dönemde milletvekilleri tarafından 13 bin 674 yazılı soru önergesi verildi; bunların 6 bin 893'ü yanıtlandı. Ayrıca, 7 Meclis araştırma komisyonu kuruldu:

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunması Komisyonu

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu

Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşları Araştırma Komisyonu

Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangını Araştırma Komisyonu

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu

Meclis Başkanlığı ve Seçimler

Komisyon Başkanlıkları ve Diğer Gelişmeler

Ayrıca, TBMM Genel Kurulunda ikinci devrede görev yapacak başkanvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, Meclis İdare amirleri ve İhtisas Komisyonu üyelikleri için seçimler yapıldı. AK Parti'den, CHP'den, MHP'den, DEM Parti'den ise

Meclis'teki 19 ihtisas komisyonunun başkanları belirlendi. Anayasa Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanları değişti. Ayrıca, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in 3 Mayıs 2025'te vefat etmesi nedeniyle milletvekilliği sona erdi.