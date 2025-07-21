Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. Geçen hafta sonu ve bu hafta yüksek sıcaklıklar nedeniyle yoğun risk bulunduğunu farklı iletişim kanallarıyla kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Yumaklı, bu süreçte başta riskli bölgeler olmak üzere yangın çıkmaması için gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Aktif Yangınlar ve Müdahale Süreci

Aktif iki yangına değinen Yumaklı, "Bilecik-Kurtköy'de dün saat 16.51'de orman dışı alanda başlayıp daha sonra ormana sirayet eden bir yangın söz konusuydu. Bu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Geyve'deki Yangın

Yumaklı, aynı bölgede, Sakarya'nın Geyve ilçesinde saat 17.10'da orman dışı alanda başlayan ve ormana sirayet eden bir yangının olduğunu belirtti. İlk aşamada 8 uçak, 14 helikopter ve kara araçlarıyla AFAD'ın da koordinesinde diğer kurumların katkılarıyla birlikte çok ciddi bir kara müdahalesiyle yangının söndürülmesi çalışmaları başladı. Bu sabah itibarıyla yoğun sis ve duman sebebiyle saat 11.00'e kadar maalesef hava araçları yangının bulunduğu alana giremedi. Ancak saat 11.00 gibi sisin ve yoğun dumanın dağılmasıyla havadan ve karadan müdahaleler devam etti.

Risk teşkil eden Taşoluk , Hacılar ve Kızılöz köyleri tedbiren boşaltıldı.

, ve köyleri tedbiren boşaltıldı. Bu köylerde üç ev, bir ahır, bir samanlık ve 4 terk edilmiş mesken hasar gördü.

Yangında can kaybı yaşanmadığını ifade eden Yumaklı, "Ancak her seferinde ifade ediyoruz, bu alanda maalesef ekosistem çok ciddi şekilde hasar alıyor ve ciğerlerimiz yanıyor tabiri caizse. Onlar için de üzgün olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Müdahalelerde Son Durum ve Kritik Saatler

Müdahaleler sonucunda yangında öğle saatlerine doğru iyimser bir tablo yaşandığına işaret eden Yumaklı, ancak öğleden sonra kararsız ve değişken yönlere doğru yangının hızının arttığını bildirdi.

"Önümüzdeki 12 Saat Çok Kritik"

Yumaklı, saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarla, yanmayan yerlere alev atması ya da yanan yerlerde tekrar alevlenmeler olduğunu dile getirdi. "Yangın, öğleden sonra Bilecik sınırlarına geldi. Şu anda Osmaneli sınırları içerisinde devam ediyor. Bu gece saat 22.00'den sonra rüzgarın hızının 10 kilometre ve altına düşeceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerinden almış durumdayız. Bu faktör, bizim ekiplerimizin yangınla mücadelesinde çok önemli. Çünkü kararsız rüzgar maalesef ki zaman zaman yangına müdahale eden ekiplerimizin de risk altında olmasına, tehlike atlatmasına sebep oldu. Özellikle önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğunu belirtmek istiyorum."Buraya sadece bu bölgeden değil, ülkemizin farklı bölgelerinden de çok yoğun şekilde araç takviyesi gün içerisinde yapıldı. Şu anda orman teşkilatı ve ilgili kurumlar bu bölgede özellikle iki noktada alevlere çok ciddi şekilde müdahale ediyor. Sakarya ve Bilecik'te bu yangından etkilenen vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Teyakkuz Süreci ve İstatistikler

"15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz"Yumaklı, iklim değişikliğinin etkilerinin sürekli vurgulandığına ve riskin düşük olduğu yerlerde de artık sıkça yangınların çıktığına dikkati çekti. Özellikle Batı Karadeniz'in iç kısımlarıyla İç Anadolu'nun batısı olarak adlandırılabilecek bölgelerin yangın riski açısından problemli yerler olarak önlerine çıktığını söyledi.

Sakarya ve Bilecik'te geçen yıl 1 Ocak-21 Temmuz arası orman yangını sayısı: 39

Bu yıl aynı dönemde çıkan orman yangını sayısı: 55

%40'lık bir artış

Orman teşkilatı ve Bakanlık olarak 15 Ekim'e kadar teyakkuz halinde olduklarının altını çizen Bakan Yumaklı, özellikle içinde bulunulan hafta ve hafta sonunun yangın açısından çok riskli olduğunu vurguladı. Sadece üç gün öncesine göre bugün 12 derece birden sıcaklıkları artan iller oldu. Örneğin Adana'da 50, Antalya'da 47 dereceyi buldu bu sıcaklık artışları.

Yangınla Mücadelede Vatandaşların Rolü

"En maliyetsiz, en problemsiz, en kolay yangın söndürme, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır." Bunu vatandaşlarla omuz omuza başarabileceklerini belirten Yumaklı, yangınla ilgili bilgilendirmelere devam edeceklerini ve rüzgarın şiddetinin azalması ile nemin artmasının mücadeleyi kolaylaştıracağını umduklarını ifade etti.



