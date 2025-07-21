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Yargıtay, Büyükşen çifti cinayetinde 3 sanığın cezasını onadı

Konya'da, 6 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (29) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (48) ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik'e yerel mahkeme tarafından verilen 2'şer kez müebbet hapis cezasının, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi de nihai kararı vererek cezaları onadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 23:20, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 23:20
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Yargıtay, Büyükşen çifti cinayetinde 3 sanığın cezasını onadı

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Büyükşen çiftine ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Çiftin evdeki kızları Büşra Büyükşen(24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya gidip olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.

ÖNCE MEHİR ANLAŞMAZLIĞI SANILDI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada ilk etapta Büyükşen çiftinin oğlu Uğur ve gelini Betül Büyükşen arasında daha önce yaşanan mehir tartışması nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde duruldu. Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in ailesi ve yakınlarından gözaltına alınanlar oldu. Daha sonra şüpheliler, serbest bırakıldı.

ADRES KARIŞTIRILIP KOMŞU AİLE YERİNE, BÜYÜKŞEN ÇİFTİ ÖLDÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında Büyükşen çiftinin, yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çiftin komşularının evli olan oğulları Hüseyin K. ile Esra Taş'ın, bir süre ilişki yaşadığını ve ayrıldığını belirledi. Esra Taş'ın da ayrılma nedenleri olarak Hüseyin K.'nın anne ve babasını sorumlu tuttuğu tespit edildi. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nın annesi M.K. ve babası M.K.'yı öldürtmeye karar verip, Abdullah Başdemir'i azmettirdiği belirlendi. 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş, Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğerleri de serbest bırakıldı. Tutuklulardan Mustafa Okşen, 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen tutukluluk süresine itiraz etti ve 4 Şubat'ta tahliye edildi.

ÖNCE AFGAN ÇOBAN SONRA GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in, o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek, 'kiralık katil' olduğu iddiasıyla tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Yine soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çumra'da Selçuk Üniversitesi'ne ait tesiste güvenlik görevlisi olan Ertuğrul Çelik, çıkarıldığı mahkemece 22 Nisan 2022'de tutuklandı.

3 SANIK 2'ŞER KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 05 Mayıs 2023 tarihinde görülen davada, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik ile azmettirdiği iddia edilen Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir'i, Büyükşen çiftinin öldürülmesi nedeniyle 2'şer kez müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından da 4'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Ertuğrul Çelik, ayrıca saldırı sırasında Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 9 ay hapis cezası daha aldı. Yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Zekeriya Okşen ise delil yetersizliğinden beraat etti.

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ DE NİHAİ KARARINI VERDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin nihai kararında şöyle denildi:

"Sanık Ertuğrul hakkında kasten öldürme, sanıklar Abdullah ve Esra hakkında kasten öldürmeye azmettirme suçlarından kurulan hükümler yönünden; Gerekçe bölümünde açıklanan nedenlerle Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin, 30.11.2023 tarihli ve 2023/1691 Esas, 2023/2554 karar sayılı kararında katılanlar vekili ile sanıklar ve müdafilerince öne sürülen temyiz sebepleri ve 5271 sayılı Kanun'un 289/1 maddesi ile sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden aynı kanunun 302/1 maddesi gereği, tebliğnameye uygun olarak, oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına, hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen süre dikkate alınarak sanıklar müdafilerinin tahliye taleplerinin reddine, Dava dosyasının, 5271 sayılı kanunun 304/1. maddesi uyarınca Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine."

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