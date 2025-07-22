Siber Suçlarla Mücadelede 179 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildiğini belirtti. Son 5 günde, 17 il merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu operasyonlarda 46 şüpheli şahıs tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin Dolandırıcılık Yöntemleri

Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri

üzerinden panel kurup işlettikleri Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri

Müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları

barındırdıkları İnternet siteleri üzerinden falcılık yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları

Sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden ürün satışı, yüksek kazanç ve evde iş imkanı temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi

Siber Suçlarla Mücadelede Operasyonlar

Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadelede vatandaşları dolandırmaya çalışanlara karşı kararlı bir şekilde mücadele edildiğini vurguladı. Konya, Erzurum, Tekirdağ, Niğde, Şanlıurfa, İzmir, Mersin, Tokat, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Artvin, Sinop, İstanbul, Aksaray, Antalya, Bursa merkezli Mardin, Adana, Karaman, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır, Balıkesir, Ordu, Kilis, Manisa, Hatay, Ankara, Aydın, Bingöl, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Hakkari, Kırklareli ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı.

El Konulan Mal Varlıkları ve Tebrikler

Yaklaşık 107 Milyon TL değerinde 2 adet araç, 2 adet deniz aracı ile 2 adet şirkete el konuldu. Bakan Yerlikaya; valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, il emniyet müdürlerini, polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik etti. "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların peşindeyiz" ifadelerini kullandı.



