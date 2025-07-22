TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de

Buna göre, Meclis yasama çalışmalarına yaklaşık iki ay ara verecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00 'te yeniden toplanmak üzere tatile girdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net