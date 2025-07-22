TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 07:40, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 07:47
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere tatile girdi.
TBMM Genel Kurulu'nun 20 Temmuz tarihli 113'üncü birleşiminde alınan karar, 21 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Meclis yasama çalışmalarına yaklaşık iki ay ara verecek.