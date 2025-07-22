Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Doğu Karadeniz ve bazı illerde yağış var.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 08:00, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 07:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yağmur beklenirken, diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların sıcak havalara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu
- Marmara: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Ege: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Akdeniz: Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- İç Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.