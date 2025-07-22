İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bottaki 12'si çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ekip görevlendirildi.

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