'Niye benim karıma baktın' dedi 3 kişiyi öldürdü

Üç cinayetle sonuçlanan kanlı olay, Zonguldak'ta gece saatlerinde Köroğlu Köyü'nde meydana geldi. Köydeki bir akrabalarının düğününden dönen Halil Can (24) Emirkan Köroğlu (18) ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu (75), aynı zamanda akrabaları olan Erdeniz K. ile karşılaştı.

ARAYA GİRMEK İSTEDİ

Taraflar arasında tartışma çıkınca, Erdeniz K. bıçakla 2 kardeşe saldırıp yaraladı. O sırada torunları için araya girmeye çalışan babaanneleri Nazmiye Köroğlu da bıçakla yaralandı.

Çevredekiler yaralıları özel araçla hastaneye götürürken; sağlık ve jandarma ekiplerine de haber verildi. Babaanne ve 2 torunu, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Jandarma, köydeki çalışmayla katil zanlısı Erdeniz K.'yi gözaltına aldı. Katil zanlısı Erdeniz K., jandarmadaki ifadesinde, Halil Can Köroğlu'nun bir süre önce karısına baktığını aralarında bu nedenle yaşanan olayın husumete dönüştüğünü söylediği öğrenildi