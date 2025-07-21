Yapay Zeka Destekli Online Eğitimle Fırsat Eşitliği

Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
İstanbul'da DEAŞ kuryelerine operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ kuryelerine operasyon: 6 gözaltı
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
Siber Suçlarla Mücadelede 179 Şüpheli Yakalandı
Siber Suçlarla Mücadelede 179 Şüpheli Yakalandı
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
Sürücüler Dikkat! MTV İkinci Taksit Ödemelerinde Son Günler
Sürücüler Dikkat! MTV İkinci Taksit Ödemelerinde Son Günler
Düzenleme Yürürlüğe Girdi: Organ Bağışı ve İlaç Takibinde Yenilik
Düzenleme Yürürlüğe Girdi: Organ Bağışı ve İlaç Takibinde Yenilik
'Kapıkule'de Diplomat Aracında Yasaklı Madde' İddiasına Açıklama
'Kapıkule'de Diplomat Aracında Yasaklı Madde' İddiasına Açıklama
TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti!
TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti!
CTE'den 'Diyarbakır'da 200 Kişi Tahliye Edildi' İddiasına Yalanlama
CTE'den 'Diyarbakır'da 200 Kişi Tahliye Edildi' İddiasına Yalanlama
Bakan Tekin yanıtladı: Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?
Bakan Tekin yanıtladı: Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?
Memur ve Emeklilerin Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?
Memur ve Emeklilerin Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?
LGS'de İmam Hatip Okullarının Başarı Oranları Açıklandı
LGS'de İmam Hatip Okullarının Başarı Oranları Açıklandı
İBB Soruşturmasında Yeni İddialar: 'Seçim İçin Para Topladılar'
İBB Soruşturmasında Yeni İddialar: 'Seçim İçin Para Topladılar'
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Sürüyor
Kamu İşçilerine Zam Teklifi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Sürüyor
Erdoğan'dan LGS Açıklaması: Ailelerden ve Çocuklardan Özür Dilemeliler
Erdoğan'dan LGS Açıklaması: Ailelerden ve Çocuklardan Özür Dilemeliler
Bakan Kurum: Malatya'da Şantiyeler 24 Saat Çalışacak
Bakan Kurum: Malatya'da Şantiyeler 24 Saat Çalışacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yapay Zeka Destekli Online Eğitimle Fırsat Eşitliği

Önal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Önal, online eğitimde fırsat eşitliği için düşük maliyetli ve yapay zeka destekli bir platform geliştirdiklerini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2025 09:00, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 10:00
Yazdır
Yapay Zeka Destekli Online Eğitimle Fırsat Eşitliği

Önal Grup, eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle geliştirdiği online eğitim platformunu, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere düşük maliyetli ve yapay zeka destekli içeriklerle sunuyor. Önal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Önal, tüm kamu kurumlarına ve STK'lara çağrıda bulunarak, Türkiye'nin her bölgesindeki her öğrencinin aynı kalitede içeriğe ulaşabilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu artık bir ayrıcalık değil, bir zorunluluk olarak görülüyor.

Eğitimde fırsat eşitsizliği, Türkiye'nin en kronik sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde büyüyen çocuklar için kaliteli eğitim, yalnızca büyük şehirlerdeki çocukların ayrıcalığı gibi algılanıyor. Ancak bu algıyı değiştirmeyi hedefleyen bir eğitim girişimi, online eğitimde çığır açıyor. Hem teknolojik altyapısı hem de düşük maliyetli fiyat politikasıyla bu sistem, Türkiye'nin her köşesindeki öğrencilerin kaliteli içeriğe ulaşmasını amaçlıyor.

Online Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Yapay Zeka Desteği

Ferit Ünal, kişisel hikayesinden ilham alarak yola çıktığını belirtiyor. Organizasyon ve yapım firması olarak başladıkları yolculukta, dijital eğitim alanında büyük paraların döndüğünü ve bu hizmetin yalnızca belli gelir grubuna hitap ettiğini fark ettiklerini söylüyor. Eğitim eşitliğine inanan biri olarak bu duruma karşı durmak istediklerini belirten Önal, sistemi kurduklarını, yapay zeka ile desteklediklerini ve fiyatları mümkün olan en düşük seviyede tuttuklarını ifade ediyor. Amaçlarının para kazanmak değil, çocuklara ulaşmak olduğunu vurguluyor.

Yapay Zeka Destekli Eğitim Sistemi

Sistemin öğrencilerin eksiklerini analiz eden yapay zeka destekli bir altyapıyla çalıştığını belirten Önal, öğrenciler test çözdükçe sistemin otomatik analiz yaparak eksik konuları belirlediğini ve tekrarlar önerdiğini aktarıyor. Ayrıca öğretmenler için sınıf düzeyinde raporlama sağlayan özel bir modül de mevcut.

Okul ve Belediyelerle İşbirliği

Sistemin Türkiye'nin dört bir yanına yayıldığını belirten Önal, Iğdır'dan Edirne'ye, Şırnak'tan Mardin'e kadar yüzlerce okul ve belediye ile iş birliği yaptıklarını ifade ediyor. Doping Hafıza gibi firmaların 30-40 bin TL'ye ürün sattığını, kendilerinin ise aynı kaliteyi bin liraya, bin beş yüz liraya sunduklarını belirtiyor. Belediyelerle çalıştıklarında sistem tamamen onların logosuyla açılıyor ve isterlerse kendi hizmetleri gibi dağıtabiliyorlar.

Yapay Zeka ile Kişiselleştirilmiş Eğitim

Sistemin en dikkat çeken özelliğinin yapay zeka tabanlı olması olduğunu vurgulayan Önal, öğrenci test çözdükçe sistemin hatalarını analiz ettiğini, eksik konularını belirlediğini ve tekrarlar önerdiğini söylüyor. Aynı başarı seviyesindeki öğrencileri eşleştirerek gelişimlerini karşılaştırıyor ve çocuklar kendi gelişimlerini haftalık olarak görebiliyor. Öğretmen modülüyle de sınıf bazında raporlamalar yapılabiliyor.

Belediyelere ve Sendikalara Çağrı

Platformun şu anda 100 bine yakın aktif öğrencisi bulunduğunu ve hedeflerinin 2025 sonuna kadar 500 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu belirten Önal, yerel yönetimler, STK'lar ve sendikalarla sürekli temas halinde olduklarını ifade ediyor. Şimdiye kadar Maden-İş Sendikası, Kahramanmaraş, Nevşehir ve Sakarya Belediyeleri gibi kurumlarla projeler hayata geçirdiklerini aktarıyor.

  • Her 10 ücretli kullanıcıya karşılık 5 ücretsiz kod dağıtılıyor.
  • Sadece Çankırı'da iki liseye 300 öğrenciye ücretsiz erişim sağlandı.
  • Amaç sadece satış değil, erişim sağlamak.

Kişisel Motivasyon ve Sosyal Sorumluluk

Önal Akademi Kurucusu Ferit Önal, kendi geçmiş hikayesinin bu mücadeledeki güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirtiyor. Yalçık İçerisi köyünde, 80 öğrencisi olan bir okulda okuduğunu ve yaylada büyüdüğünü anlatıyor. Şimdi o köydeki çocuklar da aynı imkana ulaşabilsin diye çalıştıklarını ifade ediyor.

Online Eğitim Temel İnsan Hakkıdır

"Bizim tek bir derdimiz var; Çocuklar" diyen Önal, onlara kaliteli eğitimi ulaştırmak için belediyeler, STK'lar ve bakanlıkların elini taşın altına koyması gerektiğini vurguluyor. Türkiye'nin her yerindeki her öğrenci aynı kalitede eğitimi almalı. Online eğitim bir lüks değil, temel bir insan hakkıdır.

Ekip Çalışması ve Başarı Odaklılık

Sistemin bir ekip işi olduğuna dikkat çeken Önal, sistemi Serdar kardeşiyle kurduğunu, sonrasında başka arkadaşların da katıldığını belirtiyor. Kimseye patronluk yapmadığını, başarıya odaklandıklarını ve bu ülkenin kurtuluşunun eğitimle olacağını ifade ediyor.

Şehit Ailelerinin Çocuklarına Ücretsiz Eğitim

Online Eğitim Uygulamasını Anadolu'nun her bölgesine ulaştırma hedeflerini hatırlatan Önal, "Şehit Çocukları" ve "Madenci Çocukları" için ücret talep etmediklerini belirtiyor. Bu işi büyük paralar kazanmak için değil, eğitime daha kaliteli ve ulaşılabilir olması için çaba harcadıklarını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber