Üniversite Akademik İlanında Üç Farklı Hata

Kocaeli Üniversitesi tarafından 18 Temmuz 2025 tarihli ve 32959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Rektörlük Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'ne alınacak Öğretim Görevlisi kadrosunda; "İletişim Fakülteleri Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans mezunu olmak. Sosyal Bilimler Enstitülerinin Radyo, Televizyon ve Sinema alanında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. En az bir yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda Radyo TV alanında öğretici olarak çalışmış olmak." şartı bulunmaktadır.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretim verilmediği için ders verecek statüsünde öğretim görevlisi istihdamı mümkün değildir. Uygulama ve araştırma merkezlerinde uygulamalı birim statüsünde öğretim görevlisi ilanı yapılması uygundur. İlanda yer alan bir yıllık tecrübenin ilgili mevzuata göre hangi öğrenim seviyesinden sonra olduğu açıkça belirtilmemiştir. İlanda yer alan bir yıllık tecrübe sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile sınırlandırılmıştır. Radyo TV alanında gerek özel sektör gerekse üniversite tecrübesinin dikkate alınmaması son derece yanlıştır.

İlandaki hatalardan öte, kadronun birisine özel açıldığı da gün gibi aşikardır.

Bu kapsamda, henüz daha başvuruların başında iken Kocaeli Üniversitesinin son derece yanlış olan bu ilanı düzeltmesi ya da iptal etmesi isabetli olacaktır!