Okul Birinciliği Bilgisi YKS Başvurularında Nasıl Kontrol Edilir?
2025-YKS'ye katılan okul birincisi adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden okul birinciliği bilgilerini kontrol etmeli ve eksiklikleri gidermelidir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 09:47, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 09:48
2025-YKS kapsamında, okul birincisi olan adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki okul birinciliği bilgilerini kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır. Ortaöğretim kurumlarının 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisi, 17 Temmuz 2025 tarihinde MEB e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılmıştır. Bu süreç, adayların yerleştirme işlemlerinde doğru ve güncel bilgilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Okul Birinciliği Bilgilerinin Kontrolü
- 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adaylar, bilgilerini 18-23 Temmuz 2025 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden kontrol etmelidir.
- Okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adaylar, 23 Temmuz 2025 saat 16.00'ya kadar MEB e-Okul sisteminde gerekli düzeltmeleri yaptırmalıdır.
- Belirtilen sürenin tamamlanmasının ardından okul birinciliği bilgisinde herhangi bir düzeltme veya değişiklik yapılamayacaktır.
- Adayların bireysel olarak ya da ortaöğretim kurumlarının doğrudan Başkanlığa yapacakları değişiklik veya düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.
Önemli Tarihler ve Uyarılar
- 17 Temmuz 2025: Okul birinciliği bilgilerinin MEB e-Okul'dan alınarak ÖSYM'ye aktarılması.
- 18-23 Temmuz 2025: Adayların bilgilerini kontrol etmesi gereken tarih aralığı.
- 23 Temmuz 2025 saat 16.00: Düzeltmelerin son tarihi.