Okul Birinciliği Bilgisi YKS Başvurularında Nasıl Kontrol Edilir?

2025-YKS kapsamında, okul birincisi olan adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki okul birinciliği bilgilerini kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır. Ortaöğretim kurumlarının 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisi, 17 Temmuz 2025 tarihinde MEB e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılmıştır. Bu süreç, adayların yerleştirme işlemlerinde doğru ve güncel bilgilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Okul Birinciliği Bilgilerinin Kontrolü

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adaylar , bilgilerini 18-23 Temmuz 2025 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden kontrol etmelidir.

, bilgilerini tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden kontrol etmelidir. Okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adaylar, 23 Temmuz 2025 saat 16.00'ya kadar MEB e-Okul sisteminde gerekli düzeltmeleri yaptırmalıdır.

MEB e-Okul sisteminde gerekli düzeltmeleri yaptırmalıdır. Belirtilen sürenin tamamlanmasının ardından okul birinciliği bilgisinde herhangi bir düzeltme veya değişiklik yapılamayacaktır.

Adayların bireysel olarak ya da ortaöğretim kurumlarının doğrudan Başkanlığa yapacakları değişiklik veya düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

Önemli Tarihler ve Uyarılar