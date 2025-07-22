İstanbul'da Aranan 3 Hükümlü Polis Operasyonuyla Yakalandı

Yakalanan hükümlüler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, burada yapılan işlemler sonrası cezaevine gönderildi .

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan , Ataşehir ve Arnavutköy ilçelerinde firari hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

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