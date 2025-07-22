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İstanbul'da Aranan 3 Hükümlü Polis Operasyonuyla Yakalandı

İstanbul Emniyeti'nin operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 10:18, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 10:19
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İstanbul'da Aranan 3 Hükümlü Polis Operasyonuyla Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan, Ataşehir ve Arnavutköy ilçelerinde firari hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

Yakalanan Hükümlüler ve Suçları

  • Fatih G.: 2023 yılında "karşılıksız çek düzenleme" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 27 yıl hapis ve 4 milyon lira para cezası ile aranan Fatih G., Eyüpsultan'da yakalandı.
  • Melek Y.: Farklı yıllarda "dolandırıcılık" suçlarından 11 aranması ve 16 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Melek Y., Ataşehir'de gözaltına alındı.
  • Gurgin B.: 2008 yılında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gurgin B., Arnavutköy'de yakalandı.

İşlemler ve Cezaevi Süreci

Yakalanan hükümlüler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, burada yapılan işlemler sonrası cezaevine gönderildi.


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