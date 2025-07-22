Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yeni operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 10:58, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 11:19
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yeni operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1'i genel sekreter yardımcısı, 1'i şube müdürü, 1'i memur 3 kişi gözaltına alındığı belirtiliyor.
Muhittin Böcek tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevden alınmıştı.
#SONDURUM - Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve belediyede arama yapıldı. pic.twitter.com/4xLAHKfJLNHabertürk TV (@HaberturkTV) July 22, 2025