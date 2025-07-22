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Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin devreye alındığını ve milli savaş uçağı KAAN'ın teslimat tarihinin netleştiğini açıkladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 11:28, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 11:33
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Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı

Kendi göklerinde uçacak, kendi çelik kalkanını kuracak güçteyiz! Türkiye, savunma sanayisinde yerli ve milli teknoloji hamlesiyle dünyada ses getirmeye devam ediyor. Son yıllarda hızla artan yerlilik oranı ve kritik projelerle, dışa bağımlılığını azaltan Türkiye, kendi gücünü kendi imkanlarıyla inşa etmeye devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün açıkladığı veriler, Çelik Kubbe'nin devreye girmesi ve milli savaş uçağı KAAN'ın teslimat tarihinin netleşmesi ise bu vizyonun gerçeğe dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yerlilik Oranında Büyük Başarı

Türkiye, savunma sanayisinde attığı güçlü adımlarla yüzde 83 yerlilik oranına ulaşarak yeni bir dönemin kapılarını araladı. Küresel dengeler hızla değişirken, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, milli savunma açısından kritik öneme sahip yerli projelerden Çelik Kubbe sistemi ile milli savaş uçağı KAAN'a ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Çelik Kubbe Sistemi Devrede

Yerlilik oranının yüzde 83 seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Görgün, Türkiye'nin savunma alanında kendi teknolojisini üretme kabiliyetiyle dünya sıralamasında yükselen ve kendine yeten bir güç haline geldiğini vurguladı. Çelik Kubbe'nin aktif olarak devreye alındığını açıklayan Görgün, KAAN'ın ise 2028 yılı sonunda teslim edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Seri Üretim ve Entegrasyon

Görgün, Türkiye'nin hava savunmasında önemli bir boşluğu dolduracak Çelik Kubbe projesinin artık aktif kullanımda olduğunu söyledi. Seri üretimi tamamlanan sistemlerin ülke genelinde entegre edilmesi planlanıyor.

Milli Muharip Uçak KAAN'da Son Durum

Milli muharip uçak KAAN için 6 adetlik ilk siparişin alındığını belirten Görgün, TUSAŞ'ın seri üretime geçtiğini ve teslimatların 2028'in sonunda yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.

IDEF Fuarı ve Uluslararası Katılım

Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan IDEF Fuarı'nda Çelik Kubbe sistemi ilk kez tanıtılacak. Görgün, 150 ülkenin davet edildiğini, 103 ülkenin katılımı onayladığını belirtti. Bu yıl bir ilk yaşanacak: Fuarın son iki günü halka da açık olacak.

Kritik Başarılar ve İhracat Rakamları

  • Kamera ambargosuna karşı yerli üretim: İHA'lar için uygulanan kamera ambargosunu hatırlatan Görgün, "Kendimiz ürettik" diyerek dışa bağımlılığın nasıl aşıldığını vurguladı. ASELSAN gibi kuruluşların bu süreçteki rolüne dikkat çekti.
  • Savunma sanayi ihracatı: 2024 yılında savunma sanayii ihracatının 7.1 milyar dolara ulaştığını açıklayan Görgün, Türkiye genelinde 54 ilin bu alanda ihracat gerçekleştirdiğini, 3.500 firmanın sistemde aktif çalıştığını kaydetti.
  • NATO sahnesinde Türk imzası: Son dönemde NATO'nun kritik projelerine ev sahipliği yapan Türkiye, savunma alanındaki etkinliğini artırıyor. Görgün, "Şirketlerimiz artık uluslararası sahnede daha görünür. Türkiye, savunmada dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alacak" dedi.
  • Eurofighter açıklaması: Görgün, kamuoyunda merak edilen Eurofighter uçaklarıyla ilgili sürece dair, "Önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.

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