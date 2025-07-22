Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram ve Ons Son Durum
Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı. Çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ile ons altındaki son gelişmeleri öğrenin.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 11:51, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 11:47
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 400 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 4 bin 411 liradan tamamladı. Yeni güne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 4 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 370 liradan, cumhuriyet altını ise 29 bin 730 liradan satılıyor.
Altın ve Dolar Piyasasındaki Son Durum
Dolar endeksinin zayıflaması ve tahvil getirilerinin gerilemesiyle 3 bin 400 dolar seviyelerini test eden altının ons fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3 bin 390 dolardan işlem görüyor.
Piyasalarda Risk İştahı ve Yatırımcı Davranışları
- Gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklere rağmen şirket bilançolarına dair iyimserlikler, pay piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı.
- Analistler, New York borsasındaki yükselişlerin ve altının ons fiyatındaki gerilemelerin etkili olduğunu belirtiyor.
- Yatırımcıların artan risk iştahıyla güvenli liman varlıklardan çıktığı kaydedildi.
Piyasa Takibi ve Teknik Seviyeler
- Tarifelere ilişkin haber akışı, yatırımcıların odağında yer alıyor.
- ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmaları takip edilecek.
- Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesi direnç, 3 bin 320 dolar seviyesi ise destek konumunda.