Zonguldak'ta Maden Ocağında Gazdan Etkilenen 5 İşçi Tedavi Altında

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen göçükte, gazdan etkilenen 5 işçi tedavi altına alındı. Olay, ocağın eksi 630 kodunda gerçekleşti ve göçük nedeniyle gaz açığa çıktı. Söz konusu alanda çalışan işçiler E.Ö, S.A, E.M, C.A. ve M.A., gaz maskelerini takarak hızla kuyu başına çıktı. Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan işçilerden 3'ü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne, 2'si Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın Detayları ve Müdahale

Tedbir amacıyla ocak boşaltıldı.

TTK tahlisiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

ve olay yerine sevk edildi. TTK ile Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri de müessese müdürlüğüne geldi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun Açıklamaları

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören işçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Hacıbektaşoğlu, olayın 5 işçinin çalıştığı eksi 630 kodu 1. ayakta meydana geldiğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlarımız zaten göçüğün olabileceğini hissetmişler. Ustabaşı 'hemen boşaltın' diye talimat vermiş ve kaçmışlar, göçük de olmuş. Kaçarken gaza maruz kalmışlar.

"İşçilerin Sağlık Durumu ve Güvenlik Önlemleri"

İşçilerin hepsinin ayakta ve hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, "Herhangi bir gazdan dolayı, metandan dolayı patlama söz konusu değil. Metan gazına maruz kaldılar ama çok şükür baygınlık, şuur kaybı, herhangi bir sıkıntıları yok. Büyük geçmiş olsun" dedi. Ayrıca işletmenin diğer bölümlerindeki çalışmaların tedbir amaçlı durdurulduğunu ve güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.



