Danıştay: Kurum Ve Kişiler Soruşturmacıların Talep Ettiği Bilgi Ve Belgeleri Vermek Zorundadır

Suç

Şikayetçi. adına gerçeğe aykırı işitme testi ve raporu düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik yapmak ve bu rapor nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunu zarara uğratmak suretiyle kamu kuruluşu aleyhine dolandırıcılık yapmak.

Soruşturmacının talebi reddedilmiştir

Sosyal Güvenlik Kurumundan şikayetçiye ait test, rapor, reçete ve ilgili belgelerin asıllarının kriminal inceleme yaptırılmak üzere istenildiği, Sosyal Güvenlik Kurumunun 1sayılı yazısıyla, kişisel sağlık verilerinin ancak Cumhuriyet Savcılıkları, hakimlikler veya mahkemeler ile paylaşılabileceği belirtilerek istemin reddedilmiştir.

Soruşturmacının talep ettiği belgeler ivedilikle sağlanmalı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden, soruşturma konusu reçetelerin, sağlık kurulu raporlarının ve işitme testlerinin asıllarının temin edilmesi, bu belgelerin düzenlenmesinde görev alan ve belgelerde adı geçen bütün kişilerin (şüphelilerin) mukayese yazıları ve imzaları alınıp soruşturma konusu reçete, sağlık raporlarının ve işitme testlerin yazılarının kimler tarafından düzenlendiği hususunun aydınlatılması için Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kriminal inceleme yapılmasının ve söz konusu soruları aydınlatan rapor düzenlenmesinin sağlanması gerekir.

T.C.

DANIŞTAY

BİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2024/621

Karar No: 2024/542

KARAR

Şüpheliler:

1- . - Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

2- . - Aynı Anabilim Dalında Öğretim Üyesi

3- . - Aynı Anabilim Dalında Öğretim Üyesi

4- . - Aynı Anabilim Dalında Öğretim Üyesi

5- . - Aynı Anabilim Dalında Öğretim Üyesi

6- . - Aynı Anabilim Dalında Öğretim Üyesi

7- . - Aynı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

8- . - Aynı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

9- . - Aynı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

10- . - Aynı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

11- . - Aynı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

12- . - Aynı Fakültede Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Polikliniğinde Memur

Suçları :

1- Şikayetçi. adına gerçeğe aykırı işitme testi ve raporu düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik yapmak.

2- Söz konusu rapor nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunu zarara uğratmak suretiyle kamu kuruluşu aleyhine dolandırıcılık yapmak.

Suç Tarihi: 2020 Yılı.

İncelenen Karar: .Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 22.2.2024 tarihli men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden: Yok.

İnceleme Nedeni: Yasa gereği kendiliğinden.

. Üniversitesi Rektörlüğünün 14.3.2024 tarih ve E.905868 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Emir Dalkıran'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Dosyanın incelenmesinden, işitme kaybı bulunan şikayetçi .'ın e-Nabız sistemi üzerinden yaptığı kontrolde, . Üniversitesi Hastanesinde hiç muayene olmadığı ve rapor almadığı halde, bu Hastaneye başvurusunun olduğunu gördüğünü, bunun üzerine kullandığı işitme cihazını temin eden firmaya başvurduğunu, firma yetkililerinin şikayetçinin raporunun Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesinin unutulduğunu, bu nedenle . Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında çalışan tanıdıkları tarafından şikayetçi adına tetkikler yaptırılıp rapor düzenlendiğini beyan ettiklerini, böylece Devletin zarara uğratıldığını, şahsının mağdur edildiği belirterek yaptığı şikayet üzerine yapılan soruşturma sonucunda Rektörlükçe oluşturulan Yetkili Kurulun 12.8.2022 tarihli kararıyla şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği, anılan kararın itirazen ve Yasa gereği kendiliğinden incelenerek Dairemizin 18.10.2022 tarih ve E:2022/1486, K:2022/1415 sayılı kararıyla bozulduğu, söz konusu kararımızda, şikayetçiye ait hasta dosyası, tüm kayıtlar, tetkikler, testler ve raporların asıllarının temin edilmesi, bu belgelerin düzenlenmesinde dahli olan kişilerin şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmeleri, gerçeğe aykırı olduğu iddia edilen test, tetkik ve sağlık kurulu raporlarının asılları temin edildikten sonra bu belgelerin düzenlenmesinde görevli kişilerle bütün şüphelilerin mukayese imzaları alınarak bu evrakın kimler tarafından düzenlendiği hususunu aydınlatmak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü kanalıyla kriminal inceleme yaptırılması, şüphelilere ait ifade tutanakları, Tıp Fakültesi Dekanlığının 30.11.2021 tarih ve 225692 sayılı ceza soruşturması emri ile ilgililer hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin Tıp Fakültesi Dekanlığının 17.6.2022 tarih ve 390404 sayılı yazısının dosyaya eklenmesi, şikayetçiye işitme cihazını temin eden. İşitme Cihazları adlı firma hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetinin araştırılması, bu soruşturmada temin edilen bütün bilgi ve belgeler, deliller elde edilerek Rektörlükçe yeniden soruşturma yaptırılması ve bu eksiklikler giderilerek yeniden soruşturma yapılıp Yetkili Kurul kararı alınması için dosyanın Rektörlüğe iade edildiği anlaşılmıştır.

Bu kararımız üzerine yapılan soruşturmada, Sosyal Güvenlik Kurumundan şikayetçiye ait test, rapor, reçete ve ilgili belgelerin asıllarının kriminal inceleme yaptırılmak üzere istenildiği, Sosyal Güvenlik Kurumunun 1.12.2023 tarih ve E-99481421-708.01-85388183 sayılı yazısıyla, kişisel sağlık verilerinin ancak Cumhuriyet Savcılıkları, hakimlikler veya mahkemeler ile paylaşılabileceği belirtilerek istemin reddedildiği, oysa üniversitelerde ceza soruşturması yapmak üzere görevlendirilen soruşturmacının, münhasıran Cumhuriyet savcılarınca kullanılabilecek (arama, el koyma gibi) yetkiler hariç olmak üzere savcıların kullandığı yetkileri haiz olduğu, ilgili kurum, kuruluş veya kişilerin soruşturmacının talep ettiği bilgi ve belgeleri, ticari sır, kişisel veri gibi gerekçelerle vermekten kaçınamayacağı, istenilen belgelerin soruşturmacıya verilmesinin yasal zorunluluk olduğu, soruşturmada bu hususlar açıklanarak İl Müdürlüğünden söz konusu belgelerin yeniden talep edilmediği, bu talebin gereğinin tekrar yerine getirilmemesi halinde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı yolunda İl Müdürlüğündeki sorumlulara uyarıda bulunulmadığı, bu uyarılara rağmen söz konusu evrakın verilmemesi halinde de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunularak ilgili evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla temin edilmediği, şikayetçi adına işitme cihazı alınmasını temin eden belgelerin asılları üzerinde kararımız gereğince kriminal inceleme yaptırılmadığı, belirtilen eksikliklerle tamamlanan soruşturma sonucunda Yetkili Kurul tarafından tüm şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği görülmüştür.

Bu bağlamda, üniversitedeki ceza soruşturması yapmakla görevlendirilen kişilerin, münhasıran Cumhuriyet savcılarına verilen yetkiler hariç olmak üzere delillerin toplanması bakımından Cumhuriyet savcılarıyla aynı yetkiye sahip oldukları, soruşturmacıların talep ettiği bilgi ve belgeleri vermeyenlerin bu eylemleri nedeniyle sorumlu olacağı, gerekirse haklarında suç duyurusunda bulunulacağı hususları hatırlatılarak Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden, soruşturma konusu reçetelerin, sağlık kurulu raporlarının ve işitme testlerinin asıllarının temin edilmesi, bu belgelerin düzenlenmesinde görev alan ve belgelerde adı geçen bütün kişilerin (şüphelilerin) mukayese yazıları ve imzaları alınıp soruşturma konusu reçete, sağlık raporlarının ve işitme testlerin yazılarının kimler tarafından düzenlendiği hususunun aydınlatılması için Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kriminal inceleme yapılmasının ve söz konusu soruları aydınlatan rapor düzenlenmesinin sağlanması, belirtilen eksiklikler giderilmek suretiyle zamanaşımına sebebiyet verilmemesi gerektiğine dikkat edilerek ivedilikle yeniden soruşturma yapılarak Yetkili Kurul tarafından şüpheliler hakkında men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme yolunda bir karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, . Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 22.2.2024 tarihli men-i muhakeme kararının bozulmasına, belirtilen eksiklikler en kısa zamanda giderilerek zamanaşımına meydan vermemek suretiyle yeniden yapılacak soruşturma sonucunda düzenlenecek fezleke üzerine Yetkili Kurul tarafından yeni bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre şikayetçiye ve şüphelilere gerekli bildirimler yapıldıktan sonra tebligat alındılarının asılları ile birlikte Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçelerinin asılları da eklenerek Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak .. Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine 2.4.2024 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Dosyadaki bilgi ve belgelerin esastan karar verilmesi için yeterli olduğu, şüpheliler hakkında isnat edilen suç nedeniyle yeniden soruşturma yaptırılmasının gerekmediği, soruşturmada eksiklik bulunmadığı, . Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 22.2.2024 tarihli men-i muhakeme kararının esastan incelenmesi gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyorum.



