İDDK: Hem Öğretim Üyesi Hem De Yönetici Olanlara Taban Ödeme Yapılamaz

İDDK, bu durumda olanlara kapsamında 'taban ödeme' yapılmasının mümkün olmadığı" doğrultusunda giderilmesine, kesin olarak karar verdi.

Gerekçe:

Bu durumda, taban ödeme, mahiyeti itibarıyla 2547 sayılı Kanun'un 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamında döner sermayeden ek ödeme alan personelin mesai saatleri içinde verdikleri hizmetler karşılığında aldıkları temel ek ödemenin bir unsurudur. Yönetici olarak 58. maddenin (f) fıkrası kapsamında ek ödeme alanlar için ise, Kanun'un 58. maddesinin (f) fıkrasındaki açık düzenleme gereği, mesai saatleri içerisindeki mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmayacağı esası geçerlidir.

Kanun'un 58. maddesinin (f) fıkrasının lafzı ve amacı dikkate alındığında, bu fıkra kapsamında yöneticilik görevi üstlenen personelin, yöneticilik görevi nedeniyle döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme alması karşılığında, mesai saatleri içindeki diğer mesleki hizmetlerinden dolayı Kanun'un 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamında öngörülen taban ödemeyi ayrıca alması mümkün değildir. Aksi yöndeki yorum, Kanun'un 58. maddesinin (f) fıkrasındaki açık yasa hükmüne aykırılık teşkil edecek ve yönetici payından aldığı ek ödemeye ilave olarak mesai içi hizmet karşılığı ikinci bir ödeme yapılması sonucunu doğuracaktır. Döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan yapılan ek ödeme, yöneticinin gelir getirici katkısına bakılmaksızın yöneticilik görevi nedeniyle yapılan bir ödeme olup, yöneticinin mesai içindeki diğer mesleki hizmetlerinin bu paydan verilen ek ödeme kapsamında değerlendirilmiş olduğunun kabulü gerekir.

Bu itibarla, üniversitelerde hem öğretim üyesi hem de 2547 sayılı Kanun'un 58. maddesinin (f) fıkrası kapsamında yönetici (dekan yardımcısı, başhekim yardımcısı gibi) olarak görev yapan personelin, Kanun'un 58. maddesinin (f) fıkrasındaki "mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz" hükmü gereğince, öğretim üyesi sıfatları nedeniyle yapılan döner sermaye ek ödemesinin bir unsuru olan taban ödemesini ayrıca almalarına yasal olarak imkan bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2025/7

Karar No: 2025/19

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ

HAKKINDA KARAR

1- AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI:

A- SAMSUN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2024/1390 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde profesör unvanı ile öğretim üyeliği görevinin yanı sıra dekan yardımcısı olarak da üst yöneticilik görevi sürdüren davacı tarafından, klinik hizmetlerine devam ediyor olmasına karşın tarafına döner sermaye gelirlerinden yalnızca yöneticilik payı ödemesi yapıldığı, ancak aktif klinik hizmeti sürdürüyor olması nedeniyle ek ödemeye katkı sağlamasından ötürü tarafına ayrıca taban ödemesi yapılması istemiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine yönelik Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Başhekimliğinin 10/07/2024 tarih ve 79056 sayılı işleminin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Trabzon İdare Mahkemesinin 19/09/2024 tarih ve E:2024/830, K:2024/902 sayılı kararının özeti:

Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinin 2547 sayılı Kanun'un döner sermaye başlıklı 58. maddesinin (c) fıkrası, yöneticilik görevini üstlenen öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinin ise (f) fıkrası kapsamında farklı döner sermaye ek ödemesi düzenlemelerine tabi oldukları ve (f) fıkrası kapsamında çalışan yöneticilere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın yukarıda değinilen Yasa ve Yönetmelik uyarınca yönetici payı olarak yapılacak ek ödemenin oranının tespit edildiği, ayrıca bu durumda olanlara mesai saatleri içinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmasının mümkün olmadığı,

Bu durumda, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde profesör unvanı ile öğretim üyeliği görevinin yanı sıra dekan yardımcısı olarak da üst yöneticilik görevi yapan ve yöneticilik payı ödemesi yapılan davacıya ilgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içerisinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı mükerrer ödeme yapılmasına imkan bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı,

Öte yandan, dava konusu işlem yukarıda belirtilen gerekçeyle hukuka uygun bulunduğundan, davacının yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi talebinin de reddi gerektiği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 26/11/2024 tarih ve E:2024/1390, K:2024/1519 sayılı kararının özeti :

İstinaf dilekçesinde öne sürülen iddialar, istinaf başvurusuna konu Trabzon İdare Mahkemesi kararının dayandığı gerekçeler karşısında yerinde ve kararın kaldırılmasına neden olacak mahiyette görülmediğinden istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

B- KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2023/1853 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda profesör öğretim üyesi olarak ve aynı zamanda Tıp Fakültesi'nde dekan yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, 2547 sayılı Kanun'un 58/c ve f fıkraları uyarınca döner sermaye hesabından hem öğretim üyesi olarak taban ek ödemesinin, hem de dekan yardımcısı olması nedeniyle yönetici payı ek ödemesinin yapılması gerektiğinden bahisle taban ek ödemesinin kesilmesi uygulamasının kaldırılarak bundan sonra da ödenmeye devam edilmesi ve Sayıştay raporu doğrultusunda kamu zararı olarak çıkartılan ve ödemesi yapılan 33.969,34 TL'nin iadesine yönelik 14/04/2023 tarihli başvurusunun reddine ilişkin 26/04/2023 tarih ve 507815 sayılı işlemin iptali ve işlem nedeni ile yoksun kalınan taban ödeme miktarlarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Konya 2. İdare Mahkemesinin 27/09/2023 tarih ve E:2023/767, K:2023/1033 sayılı kararının özeti:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58/f maddesi uyarınca aynı zamanda dekan yardımcısı olarak görev yapan davacıya gelir getirici katkısına bakılmaksızın, görev yaptığı birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ek ödeme yapıldığı, yani davacının yöneticilik görevini yaparken öğretim görevlisi olarak hiçbir mesleki hizmette bulunmasa dahi yönetici payı ek ödemesine hak kazandığı, bu fıkra kapsamında bulunan yöneticilere, mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmayacağının anılan maddede açıkça düzenlendiği, aksi durumun davacı hakkında mükerrer ödemeye sebebiyet vereceği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı,

Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu tespit edildiğinden, işlem sebebiyle yoksun kalınan taban ödeme miktarlarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi isteminin de reddinin gerektiği, gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 09/01/2024 tarih ve E:2023/1853, K:2024/38 sayılı kararının özeti:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Döner Sermaye" başlıklı 58. maddesinde, döner sermaye ek ödemesine ilişkin olarak; döner sermaye işletmesinin nasıl oluşturulacağı, hangi akademik birimlere, hangi personele dağıtılacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda temel esaslar belirlenmiş ve yapılacak ek ödemenin oranları ile bu ödemelerin esas ve usullerinin; yükseköğretim kurumlarının hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin kadro ve görev unvanı, görev yeri, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansın ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirleneceği kuralına yer verildiği,

Normlar hiyerarşisine göre, idari düzenlemelerin yasaya dayanması ve onun uygulanmasını sağlaması gerektiği, üst normlarin daha genel ve soyut, alt normlar ise daha özel ve somut ifadeler içerdiği, idarenin düzenleme yetkisinin, yasal sınırları aşamayacağı, idarenin, kendisine yasayla verilen görevleri yerine getirirken, gerekli teknik detayları belirlemede takdir yetkisine sahip olduğu; ancak bu yetkinin kamu yararı ve düzenine uygun kullanılması gerektiği,

Kamu kurumlarındaki döner sermaye ek ödemesinin, hizmetin sunulması ile elde edilen gelirin mevzuatın öngördüğü çerçevede hizmet sunan personele döner sermaye geliri sağladığı, bu kapsamda döner sermaye gelirinin kamu kurumundaki personele dağıtımı aşamasında en önemli ve hakkaniyete uygun yaklaşımın, ilgili personelin nicelik ve nitelik yönünden hizmete sunduğu katkının esas alınarak ek ödeme yapılması olduğu,

Kanun maddesinin düzenlemesinden hareketle, kanun'un aradığı koşulları sağlayan bir çalışanın döner sermaye ek ödemesinden de yararlandırılmasının gerektiği, aksi düşüncenin kabulünün, öğretim elemanlarının aynı çalışma süresi içerisinde aynı hizmeti sunmalarına rağmen, yöneticilik yapıp yapmamaları şeklinde ayrıma tabi tutulmuş olması sonucunun doğacağı, Bu durumda, öğretim üyelerinden hem yöneticilik yapıp hem de diğer öğretim üyeleri gibi ek ödemeye hak sağlayacak çalışmasının karşılıksız bırakılmasının, yöneticilik yapan öğretim üyelerinin aleyhine sonuç doğuracağı,

Bu itibarla, mesai saatleri içerisinde öğretim üyesi olarak hizmet veren ancak aynı zamanda yöneticilik yapan öğretim üyelerinin, diğer öğretim üyeleri gibi döner sermaye ek ödemesinden faydalanması gerekirken, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin İstinafa konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı,

Öte yandan, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, davacının ödenmeyen döner sermaye ek/taban ödemelerinin idareye başvuru olan 14/04/2023 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi, davacı tarafından yapılan ödemenin de davacıya iadesinin gerektiği,

Gerekçesiyle, istinaf başvurusunun kabulü ile istinafa konu idare mahkemesi kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, davacının ödenmeyen döner sermaye ek/taban ödemelerinin idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle (başvuru tarihinden sonraki ödemeler için ise ödememe tarihleri esas alınarak işletilecek yasal faizi ile) birlikte ödenmesine, davacı tarafından ödemesi yapılan 33.696,34-TL'nin ise ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine kesin olarak karar verilmiştir.

C-AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU DİĞER KARARLAR:

Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 26/09/2024 tarih ve E:2024/1642, K:2024/1373 sayılı, 04/07/2024 tarih ve E:2024/1184, K:2024/1097 sayılı, 03/07/2024 tarih ve E:2024/1047, K:2024/1070 sayılı kararları da, Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 09/01/2024 tarih ve E:2023/1853, K:2024/38 sayılı kararı ile aynı doğrultudadır.

II-İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Uyuşmazlıklarda, üniversitelerin tıp fakültelerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca hem öğretim üyesi hem de yönetici (dekan yardımcısı, başhekim yardımcısı) olarak görev yapan ve 2547 sayılı Kanun'un 58. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi kapsamında görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme alanlar yöneticilik görevlerinin yanında öğretim üyesi olarak fiilen kliniklerde görev yaptıklarından bahisle taraflarına aynı Kanun'un 58. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında "taban ödemesi"nin de yapılması yolunda başvurularda bulunmuşlar, idarelerin bu talebi reddetmesi üzerine açılan davalarda, aynı konuda verilen farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine incelenen aykırılığın oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Başvuruya konu olan kararlar arasındaki aykırılık, üniversitelerin tıp fakültelerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca hem öğretim üyesi hem de yönetici (dekan yardımcısı, başhekim yardımcısı) olarak görev yapan ve 2547 sayılı Kanun'un 58. maddesinin 1. fıkrasının (f) fıkrası kapsamında görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme alanlara, aynı zamanda öğretim üyesi sıfatıyla fiilen kliniklerde görev yapmaları nedeniyle, aynı maddenin 1. fıkrasının (c) fıkrası kapsamında "taban ödeme" yapılıp yapılmayacağından kaynaklanmaktadır.

İlgili mevzuat incelendiğinde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Döner Sermaye" başlıklı 58. maddesi, yükseköğretim kurumlarında döner sermaye işletmesi kurulması, gelirlerin izlenmesi ve elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin temel esasları belirlemiştir. Maddenin (c) fıkrası, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan personele döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin esaslarını düzenlerken, (f) fıkrası ise döner sermaye geliri elde edilen birimlerin dekan, başhekim ve bunların yardımcıları gibi yöneticilerine gelir getirici katkılarına bakılmaksızın görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılmasını hükme bağlamıştır.

Kanun'un 58. maddesinin (f) fıkrasında yer alan "Bu fıkra kapsamında bulunan yöneticilere, mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz." şeklindeki açık hüküm, yöneticilik görevi yürüten personelin, yöneticilik payı haricinde, mesai saatleri içinde ifa ettikleri mesleki hizmetleri karşılığında ayrıca bir ek ödeme alamayacağını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'in "Dağıtım esasları" başlıklı 5. maddesinin (9) fıkrasında yapılan düzenleme ile 2547 sayılı Kanunun 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki personele yapılan ek ödemenin; temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluştuğu, temel ek ödemenin ise sabit ek ödeme ile taban ödeme toplamından müteşekkil olduğu belirtilmiştir. Aynı fıkranın (b) bendinde ise taban ödemenin, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki personele yapılacak bir ödeme olduğu, Ek-4'te yer alan tablodaki kadro unvanına göre belirlenen taban katsayısının en yüksek devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucu bulunacağı, hesaplamada aktif çalışılan gün katsayısı ayrıca çarpan olarak kullanılacağı ifade edilmiştir. Taban ödemenin personel motivasyonunu artırma amacı taşıdığı ve mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara ödenmeyeceği de belirtilmiştir. Buna ek olarak, aynı fıkranın (ç) bendinde, mesai içi teşvik ek ödemesinin tavan tutarı, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca hesaplanacak tavan tutardan sabit ek ödeme tutarı ile taban ödeme tutarı düşülerek tespit edileceği belirtilmiştir. Taban ödemenin hesabında kullanılan çarpanlardan birinin aktif çalışılan gün sayısı olması ve taban ödemenin mesai içi teşvik ek ödemesinin tavan tutarının hesabında dikkate alınması söz konusu ödemenin mesai içi bir ek ödeme niteliğinde olduğunu göstermektedir.

Öte yandan, anılan Yönetmeliğin "Ek-4 Taban Ödeme Katsayı Cetveli" incelendiğinde, katsayıların belirlenmesinde kadro unvanı ile gelire katkı gibi ölçütlerin esas alındığı ve söz konusu cetvelde yöneticilere yer verilmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca, Yönetmelikte taban ek ödemenin mesai saatleri içerisinde sunulan mesleki hizmetlerden bağımsız bir ödeme olduğuna ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Aksine, bu ödemenin personele yönelik bir ödüllendirme ve motivasyon artırma aracı olarak düzenlendiği belirtilmek suretiyle, mesai saatleri dahilinde ifa edilen mesleki hizmetlerin karşılığı olduğu dolaylı biçimde ifade edilmiştir.

Bu durumda, taban ödeme, mahiyeti itibarıyla 2547 sayılı Kanun'un 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamında döner sermayeden ek ödeme alan personelin mesai saatleri içinde verdikleri hizmetler karşılığında aldıkları temel ek ödemenin bir unsurudur. Yönetici olarak 58. maddenin (f) fıkrası kapsamında ek ödeme alanlar için ise, Kanun'un 58. maddesinin (f) fıkrasındaki açık düzenleme gereği, mesai saatleri içerisindeki mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmayacağı esası geçerlidir.

Kanun'un 58. maddesinin (f) fıkrasının lafzı ve amacı dikkate alındığında, bu fıkra kapsamında yöneticilik görevi üstlenen personelin, yöneticilik görevi nedeniyle döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme alması karşılığında, mesai saatleri içindeki diğer mesleki hizmetlerinden dolayı Kanun'un 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamında öngörülen taban ödemeyi ayrıca alması mümkün değildir. Aksi yöndeki yorum, Kanun'un 58. maddesinin (f) fıkrasındaki açık yasa hükmüne aykırılık teşkil edecek ve yönetici payından aldığı ek ödemeye ilave olarak mesai içi hizmet karşılığı ikinci bir ödeme yapılması sonucunu doğuracaktır. Döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan yapılan ek ödeme, yöneticinin gelir getirici katkısına bakılmaksızın yöneticilik görevi nedeniyle yapılan bir ödeme olup, yöneticinin mesai içindeki diğer mesleki hizmetlerinin bu paydan verilen ek ödeme kapsamında değerlendirilmiş olduğunun kabulü gerekir.

Bu itibarla, üniversitelerde hem öğretim üyesi hem de 2547 sayılı Kanun'un 58. maddesinin (f) fıkrası kapsamında yönetici (dekan yardımcısı, başhekim yardımcısı gibi) olarak görev yapan personelin, Kanun'un 58. maddesinin (f) fıkrasındaki "mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz" hükmü gereğince, öğretim üyesi sıfatları nedeniyle yapılan döner sermaye ek ödemesinin bir unsuru olan taban ödemesini ayrıca almalarına yasal olarak imkan bulunmamaktadır.

Bu gerekçelerle, aykırılığın, üniversitelerin tıp fakültelerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca hem öğretim üyesi hem de yönetici (dekan yardımcısı, başhekim yardımcısı) olarak görev yapan ve 2547 sayılı Kanun'un 58. maddesinin 1. fıkrasının (f) fıkrası kapsamında görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme alanlara, aynı zamanda öğretim üyesi sıfatıyla fiilen kliniklerde görev yapmaları nedeniyle, aynı maddenin 1. fıkrasının (c) fıkrası kapsamında "taban ödeme" yapılmasının mümkün olmadığı doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

III-SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle; Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, "üniversitelerin tıp fakültelerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca hem öğretim üyesi hem de yönetici (dekan yardımcısı, başhekim yardımcısı) olarak görev yapan ve 2547 sayılı Kanun'un 58. maddesinin 1. fıkrasının (f) fıkrası kapsamında görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme alanlara, aynı zamanda öğretim üyesi sıfatıyla fiilen kliniklerde görev yapmaları nedeniyle, aynı maddenin 1. fıkrasının (c) fıkrası kapsamında 'taban ödeme' yapılmasının mümkün olmadığı" doğrultusunda giderilmesine, kesin olarak, 28/04/2025 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.