SYDV'lere sağlanan destek 2,7 milyar liraya ulaştı

Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Yalova Belediyesi'ne 1,3 milyon lira çevre cezası
Yalova Belediyesi'ne 1,3 milyon lira çevre cezası
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
İstanbul'da DEAŞ kuryelerine operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ kuryelerine operasyon: 6 gözaltı
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
Siber Suçlarla Mücadelede 179 Şüpheli Yakalandı
Siber Suçlarla Mücadelede 179 Şüpheli Yakalandı
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
Sürücüler Dikkat! MTV İkinci Taksit Ödemelerinde Son Günler
Sürücüler Dikkat! MTV İkinci Taksit Ödemelerinde Son Günler
Düzenleme Yürürlüğe Girdi: Organ Bağışı ve İlaç Takibinde Yenilik
Düzenleme Yürürlüğe Girdi: Organ Bağışı ve İlaç Takibinde Yenilik
'Kapıkule'de Diplomat Aracında Yasaklı Madde' İddiasına Açıklama
'Kapıkule'de Diplomat Aracında Yasaklı Madde' İddiasına Açıklama
TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti!
TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti!
CTE'den 'Diyarbakır'da 200 Kişi Tahliye Edildi' İddiasına Yalanlama
CTE'den 'Diyarbakır'da 200 Kişi Tahliye Edildi' İddiasına Yalanlama
Bakan Tekin yanıtladı: Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?
Bakan Tekin yanıtladı: Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

SYDV'lere sağlanan destek 2,7 milyar liraya ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahiplerine, temel ihtiyaçlarını ve öz bakımlarını yerine getiremeyen yaşlılar, engelliler, ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara destek olduklarını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 14:58, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 14:59
Yazdır
SYDV'lere sağlanan destek 2,7 milyar liraya ulaştı

Sosyal hizmet modellerini vatandaşların ihtiyaçları ve günün koşulları doğrultusunda geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'nın, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ulusal program haline getirildiğini anımsattı.

Programa dahil olan vatandaşları düzenli periyotlarla ziyaret ederek evlerinin ve kişisel temizliklerinin sağlandığını kaydeden Göktaş, çalışmaları yürüten vefa destek gruplarının büyük bölümünün kadınlardan, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi personelden oluştuğu bilgisini verdi.

Göktaş, programın, 60 yaş üzeri vatandaşlar, engelliler, yalnız yaşayan yardıma muhtaç bireyler ve üçten fazla 16 yaş altı çocuğu bulunan tek ebeveynli aileler gibi kırılgan gruplara odaklandığını belirtti.

Vakıf personellerinin sahada yürüttüğü çalışmalar ve ev ziyaretleri aracılığıyla tespit edilen vatandaşların da program kapsamına alındığını bildiren Göktaş, programa başvurmak isteyenlerin, bulundukları illerdeki veya ilçelerdeki SYDV'lere başvurarak hizmetten faydalanabildiğini aktardı.

Bu yıl 2,7 milyar lira kaynak aktarıldı

Programın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını hatırlatan Göktaş, temmuz ayında aktarılan 898 milyon lira kaynak ile şu ana kadar SYDV'lere 2,7 milyar lira kaynak sağladıklarını bildirdi.

Göktaş, bugüne kadar programdan 128 bin vatandaşın yararlandığı bilgisini vererek "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın huzurlu bir hayat sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber