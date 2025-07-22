Evlatlarını kaybeden Yasemin Minguzzi ve Zuhal Akman infaz yasasının değişmesi için oturma eylemi yaptı

Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Yalova Belediyesi'ne 1,3 milyon lira çevre cezası
Yalova Belediyesi'ne 1,3 milyon lira çevre cezası
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
İstanbul'da DEAŞ kuryelerine operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ kuryelerine operasyon: 6 gözaltı
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
Siber Suçlarla Mücadelede 179 Şüpheli Yakalandı
Siber Suçlarla Mücadelede 179 Şüpheli Yakalandı
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
Sürücüler Dikkat! MTV İkinci Taksit Ödemelerinde Son Günler
Sürücüler Dikkat! MTV İkinci Taksit Ödemelerinde Son Günler
Düzenleme Yürürlüğe Girdi: Organ Bağışı ve İlaç Takibinde Yenilik
Düzenleme Yürürlüğe Girdi: Organ Bağışı ve İlaç Takibinde Yenilik
'Kapıkule'de Diplomat Aracında Yasaklı Madde' İddiasına Açıklama
'Kapıkule'de Diplomat Aracında Yasaklı Madde' İddiasına Açıklama
TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti!
TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti!
CTE'den 'Diyarbakır'da 200 Kişi Tahliye Edildi' İddiasına Yalanlama
CTE'den 'Diyarbakır'da 200 Kişi Tahliye Edildi' İddiasına Yalanlama
Bakan Tekin yanıtladı: Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?
Bakan Tekin yanıtladı: Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Evlatlarını kaybeden Yasemin Minguzzi ve Zuhal Akman infaz yasasının değişmesi için oturma eylemi yaptı

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocukları öldürülen annelerle birlikte Bakırköy'de oturma eylemi yaptı. Eyleme Balıkesir'de motokurye olarak çalışırken öldürülen 20 yaşındaki Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 15:18, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 15:21
Yazdır
Evlatlarını kaybeden Yasemin Minguzzi ve Zuhal Akman infaz yasasının değişmesi için oturma eylemi yaptı

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocukları öldürülen annelerle birlikte Bakırköy'de oturma eylemi yaptı.

Yasemin Minguzzi'nin Özgürlük Meydanı'nda dün başlattığı oturma eylemine çocuklarını kaybeden bazı anneler de katıldı.

Evlatlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan anneler, adalet çağrısında bulundu, infaz yasasının değişmesi gerektiğini ifade etti.

Yasemin Miguzzi, yanında getirdiği oğlunun ayakkabılarına sarılarak gözyaşı döktü. Eyleme, motokuryelik yaparken bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman'ın da aralarında olduğu çok sayıda anne destek verdi.

Eyleme destek veren şarkıcı Ece Seçkin, anne Minguzzi'nin yazdığı metni okudu.

Metinde, "Ne var biliyor musunuz? Bu aileye bir can borcu var, adalet borcu var. 2027'ye de ertelense gündemden düşürmeyeceğim. Savcı olduk, kolluk olduk, her şeyi önünüze koyduk. Lütfen verin 24 yıldan cezalarını. 24 Ocak günü görevli 16 özel güvenlik ve zabıta, İSPARK görevlisi de dahil 7 kişi bilmiyorlar, görmemişler. Bir çocuk katledilirken nasıl görmezsiniz, nasıl bilmezsiniz, nasıl o bağrışmaları duymazsınız? Özür diletip görevden alacaksınız. Kurumların gücünü hissettirdiği bu ülkede buna şahit olmak istiyorum. Olaydan bir ay önce satırla, bıçakla yakalayıp takipsizlik vermek ne demek. Belli ki suç işlenecek" ifadeleri yer aldı.

Büyükçekmece'de halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Gürel'in annesi Gülizar Sezer de kızının öldürüldükten sonra sarıldığı halıyı açarak, kızının saçlarını tutam tutam halının içinden topladığını söyledi. Sezer, "Ben aylardır bu halıyla yaşıyorum. Bakın Sedef Güler bu halıya sarıldı. Katledildi, bedeni çürütüldü. Bu halıyla bana teslim edildi." diye konuştu.

Esenler'de 26 yaşında bıçaklanarak öldürülen Abdurrahman Balcı'nın annesi Zeynep Balcı da "Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım. Birisi desin ki bunlara ömür boyu hapis cezası vereceğim. Ne demek 26 yıl. 26 yılı kabul etmiyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber