Başkentte feci kaza: Ters yöne girerek 2 kişinin ölümüne sebep oldu

Olay, dün 21.00 sıralarında Eskişehir istikameti Dumlupınar Bulvarı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 06 HL 601 plakalı otomobil, ters yöne girerek sürücüsü öğrenilemeyen 35 DF 976 plakalı otomobile çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen her 2 aracın sürücüleri ise hayatını kaybetmişti. Ters yöne giren otomobilin görüntüsü ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.