Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?

İtalya'da Serie A'yı şampiyonlukla kapatan Napoli'nin şimdi de 75-80 milyon euroluk bir anlaşmayla Victor Osimhen'i Galatasaray'a transfer ettiği haberleri kulüp yönetimine takdir getirdi.

İtalya basını ve futbol yorumcuları Osimhen'in Galatasaray'da ısrar etmesinin yanı sıra İtalya'da bu meblağları ödeyecek bir kulüp olmadığını da vurguluyor.

Basında geniş yer bulan transfer haberlerine göre Osimhen'in birkaç gün içinde Galatasaray ile resmen imza atması bekleniyor.

Varılan anlaşmanın içeriği, 40 milyonu peşin, 35'i 2 yıl içinde 2 taksitli olmak üzere 75 milyon euro, ek olarak da 35 gol üzerine 5 milyon euro bonus olarak basında yer aldı.

Ayrıca, Napoli'nin sözleşmeye "Juventus karşıtı" bir madde eklettirerek Osimhen'in 2027'ye kadar İtalyan takımlarına satılmasını yasakladığı, aksi halde Galatasaray'ın 30 milyon euro ceza ödeyeceği belirtildi.

Sezonun en ilgi çeken transfer haberlerinden olan bu anlaşma, saygın haber sitesi Il Post'ta "Türk futbol takımları bu paraları nasıl harcıyor?" başlıklı bir analize de konu oldu.

BBC Türkçe analizi derledi.

Osimhen'in 75 milyon euro'luk transferine karşılık İtalya'da Serie A'da bu yaz şimdiye kadarki en pahalı transferin, Napoli'nin Bologna'dan 31 milyon Euro'ya aldığı Sam Beukema olduğu karşılaştırması yapıldıktan sonra şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada çok az futbol kulübü, Türkiye'nin en iyi kulüpleri kadar harcama yapıyor; özellikle de Süper Lig'in Avrupa'nın en çok kazanan ligleri arasında 10. olduğu düşünüldüğünde, bu şaşırtıcı. Dahası, Türk kulüpleri transferlerden nispeten az kazanıyor ve ağır bir borç yükü altında."

Bu transferlerin Galatasaray'a özel ve yeni olmadığını, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun yıllık sözleşmesinin de 10,5 milyon euro olduğunu yazan site, "Serie A'nın en yüksek maaşlı teknik direktörü Antonio Conte ise yaklaşık 3 milyon euro daha az kazanıyor" hatırlatması yaptı.

Analizde bu duruma özetle şöyle açıklama getirildi:

"Bu transferler, büyük sponsorluklar ve biraz da pervasız ticari anlaşmalar sayesinde mümkün oluyor, ancak birkaç yıl önce en belirleyici faktör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin kararlaştırdığı devlet katkısıydı."

"İtalya'da bu maaşı kimse karşılayamaz"



Transfer haberlerinde sıklıkla referans alınan futbol yorumcusu Fabrizio Romano da sosyal medyada dün yazdığı mesajda Galatasaray ve Napoli'nin Osimhen anlaşmasının resmi belgeleri kontrol sürecinde olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"(Osimhen) Transfer döneminin ilk gününden beri netti: Sadece Galatasaray. Diğer kulüplerin şansı yok."

Napoli merkezli Il Mattino gazetesi de Osimhen transferi haberinde, "Nijeryalı oyuncu Galatasaray'a dönmekten başka bir şey istemiyordu" dedi.

"2022/23 Serie A gol kralı ve Napoli'nin o dönemki lig şampiyonluğunun kilit ismi" olan futbolcu için yapılan transfer anlaşmasının detaylarına yer veren gazete, İtalyan takımlarına satış yasağı ve aksi halde 30 milyon euro'luk ceza maddesini ise şu şekilde yorumladı:

"Aslında bu ihtimal epey düşük: Victor, yıllık 15 milyon euro değerinde üç yıllık bir sözleşme imzalayacak. İtalya'da kimse böyle bir maaşı karşılayamaz."

La Gazzetta: Satmayı bilmek sanattır



Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport "Bu yıl İtalya ve Avrupa'da herkes, hayatlarını veya bilançolarını değiştirebilecek bir santrfor arıyor. Medyanın en çok ilgisini çeken vaka, De Laurentiis'in emriyle, fahiş bir meblağ ödenmediği takdirde İtalya yasağı konulan Osimhen oldu" dedi.

"Galatasaray'ın ödeyeceği ücretler de pek normal değil" denilen haberde, "Türkiye en prestijli sahne değil ama Şampiyonlar Ligi ihtimali her zaman var" yorumu da yapıldı.

La Gazzetta dello Sport transfer haberinin yanı sıra, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'i kast ederek "Satmayı bilmek bir sanattır" başlıklı bir yoruma da yer verdi.

"Osimhen, De Laurentiis'in son hamlesi" denilen yazıda, kulüp başkanının tarzı şöyle açıklandı:

"De Laurentiis, 21 yıl önce iflastan kurtardığından beri Napoli'yi tek bir kuralla yönlendirdi ve yönetti: Bir oyuncuya düşkün olabilirsin ama asla onu her ne pahasına olursa olsun kendine bağlayacak kadar değil. Çünkü şampiyon oyuncular önemlidir, ancak hiçbiri vazgeçilmez değildir."

Libero gazetesi de Osimhen anlaşmasıyla bizzat Başkan De Laurentiis'in ilgilendiğini yazdı ve 75+5 milyon Euro'luk anlaşmayı şöyle yorumladı:

"Tüm bunlar, sadece Spalletti teknik direktörken lig şampiyonluğu yılında (2022-2023) fark yaratan, iki yıldır proje dışı olan ve aşırı değerlenebileceği Premier Lig'de değil, Türkiye'de oynayan bir oyuncu için. Bu satış bir başyapıt."