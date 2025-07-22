DEVA Partisi'nden istifa etmişlerdi: İki isim CHP'ye geçiyor!

Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Yalova Belediyesi'ne 1,3 milyon lira çevre cezası
Yalova Belediyesi'ne 1,3 milyon lira çevre cezası
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
İstanbul'da DEAŞ kuryelerine operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ kuryelerine operasyon: 6 gözaltı
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
Siber Suçlarla Mücadelede 179 Şüpheli Yakalandı
Siber Suçlarla Mücadelede 179 Şüpheli Yakalandı
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

DEVA Partisi'nden istifa etmişlerdi: İki isim CHP'ye geçiyor!

DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar CHP'ye katılıyor.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 16:17, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 16:19
Yazdır
DEVA Partisi'nden istifa etmişlerdi: İki isim CHP'ye geçiyor!

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden aday gösterilerek Meclis'e giren, ancak 27 Haziran'da DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, siyasi rotalarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevirdi.

Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığı kulis bilgilerine göre, her iki ismin CHP'ye katılımı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından 24 Temmuz Çarşamba günü Bakırköy'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde kamuoyuna açıklanacak.

BAKIRKÖY MİTİNGİNDE AÇIKLANACAK

DEVA Partisi'nden bugüne dek altı milletvekili istifa ederken, bunlardan Selma Aliye Kavaf ve Seda Kaya Özer daha önce CHP'ye katılmıştı. Son gelişmeyle birlikte DEVA kökenli dört milletvekili CHP saflarına geçmiş oldu.

Köylü, sosyal medya paylaşımında "Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, artık bağımsız vekil statüsündelerdi. Çarşamba günü CHP'ye geçişleri Özgür Özel tarafından mitingde duyurulacak. Bu geçişler, Meclis'te grup dengeleri açısından da önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber